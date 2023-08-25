1.38 تريليون الودائع المصرفية كبيرة الحجم بالدولة

المصدر: (دبي - وام)

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أظهرت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي أن الودائع كبيرة الحجم فوق 20 مليون درهم استحوذت على الحصة الأكبر من الودائع بالقطاع المصرفي والبالغ قيمتها 2.381 تريليون درهم بنهاية النصف الأول 2023، فقد بلغت الودائع فوق 20 مليون درهم نحو 1.38 تريليون درهم بنهاية يونيو بما يعادل 58.1 % من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بالدولة، بزيادة 25.7 % مقارنة بنحو 1.101 تريليون درهم نهاية يونيو 2022. وبلغت قيمة الودائع بين 5 ملايين و20 مليوناً نحو 288.3 مليار درهم أو 12.1 % من إجمالي الودائع، بزيادة 21.55 % عن يونيو 2022.

وأظهرت الإحصاءات ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي إلى 666.6 مليار درهم، بزيادة 30.3 % أو ما يعادل 154.9 مليار درهم مقارنة بنحو 511.64 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2022.

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1.38 تريليون درهم ودائع «فوق 20 مليوناً» في مصارف الإمارات

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