1.65 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 1.65 مليار درهم مع 487 مبايعة بقيمة 1.34 مليار درهم، منها 65 مبايعة للأراضي بقيمة 561.2 مليون درهم و422 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 786 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 76 مليون درهم في نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 64.1 مليون درهم في مجمع دبي للعلوم الأول، تليها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في نخلة جميرا.

وتصدرت مدينة المطار المناطق في عدد المبايعات مع 9 مبايعات بقيمة 31 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة مع 6 مبايعات بقيمة 11.8 مليون درهم.

وتصدرت صفقة بيع شقة في نخلة جميرا بـ 29.1 مليون درهم أهم مبايعات الشقق، تلتها مبايعة شقة في دبي مارينا بـ 16 مليون درهم واحتلت المرتبة الثالثة مبايعة شقة في مرسى دبي بـ 16 مليون درهم.

وسجلت منطقة أرجان أكبر عدد من مبايعات الفلل مع 49 مبايعة بلغت قيمتها 40 مليون درهم. وتم تسجيل 112 معاملة رهن عقاري بقيمة 223.6 مليون درهم، إضافة إلى 59 هبة بقيمة 84 مليون درهم.

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