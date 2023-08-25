«واتساب» و«فيسبوك» الأكثر استخداماً في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ وام

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تصدر تطبيق «واتساب» قائمة منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً في دولة الإمارات بـ 79.6 % من إجمالي مستخدمي المنصات، وذلك وفقاً لتقرير «الإمارات الرقمية 2023: حقائق وأرقام» الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وحلت منصة «فيسبوك» و«انستجرام» في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي بنسب بلغت 78.7 و74.4 %، فيما حلت منصة «تيك توك» بالمرتبة الرابعة بـ67.4 % من إجمالي مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في الدولة.

وجاء ترتيب المنصات من المركز الخامس حتى الحادي عشر كالتالي: «فيس بوك ماسينجر»، ثم «إكس(X)» تويتر سابقاً، ثم «لينكد إن»، ثم «تليجرام»، ثم «سناب شات»، ثم «بنتريست»، ثم «سكايب».

وفي سياق متصل، كشف التقرير عن أبرز غايات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات، مشيراً إلى أن التواصل مع العائلة والأصدقاء يأتي في مقدمة هذه الغايات بـ 46.8 % من إجمالي مستخدمي هذه المواقع، يليه البحث عن قصص جديدة بـ32.3 % ، ثم البحث عن أشياء ملهمة لمحاكاتها أو شرائها بـ 30.4 %.

ومن الغايات والأسباب الرئيسية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً متابعة أخبار الرياضة، ومشاهدة البث المباشر، والتعرف إلى أصدقاء جدد، والبحث عن مواضيع متعلقة بالأعمال، وشراء المنتجات، ومشاهدة محتوى العلامات التجارية، ومتابعة المؤثرين، ومشاركة الآراء والأفكار، إضافة إلى مشاركة تفاصيل الحياة اليومية.

وأحصى التقرير ما يصل إلى 10 ملايين حساب نشط على وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات، حيث بلغت نسبة الحسابات 105.5 % مقارنة بعدد السكان، و106.6 % مقارنة بعدد مستخدمي الإنترنت، فيما بلغ متوسط الوقت المستغرق على مواقع التواصل الاجتماعي 2:20 ساعة يومياً.

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