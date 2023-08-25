«الصكوك الوطنية» و«نقودي» تتعاونان لتعزيز ثقافة الادخار

المصدر: دبي - البيان

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قامت «الصكوك الوطنية»، شركة الادخار والاستثمار في الإمارات، بتوقيع اتفاقية تعاون مع «نقودي»، شركة التكنولوجيا المالية المملوكة بالكامل من مجموعة إماراتك، وذلك بهدف تقديم حلول فريدة وتعزيز ثقافة الادخار في الإمارات، وسيتمكن مستخدمو منصة «نقودي» من شراء صكوك الادخار مباشرة من شركة الصكوك الوطنية، عبر محفظتهم الرقمية.

ومن خلال هذه الشراكة أصبحت منصة «نقودي» وسيلة جديدة تمكن المتعاملين من شراء صكوك الادخار، التي تتماشى مع أهداف الصكوك الوطنية، لتوفير حلول الادخار لجميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم المالية المتنوعة، من خلال تطوير برامج مرنة وتقديم مبادرات مبتكرة، وتؤكد هذه الشراكة التزام الصكوك الوطنية بتقديم حلول متنوعة، تناسب جميع شرائح المجتمع.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «تتمحور مهمتنا في الصكوك الوطنية حول تمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من تحقيق أداء مالي مستدام، لذلك نحن ملتزمون بتقديم خدمات وحلول مرنة تسهل عليهم عملية الادخار والاستثمار، وتمثل شراكتنا مع نقودي خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف. عبر جهودنا المشتركة، التي تجمع بين خبرة الصكوك الوطنية وكفاءة «نقودي»، نحن ملتزمون بنشر ثقافة الادخار في دولة الإمارات، وتمكين الجميع من الادخار بكل سهولة».

وقال زاهي الكلاّب، مدير عام نقودي: «من خلال شراكتنا مع الصكوك الوطنية، يسرنا أن نقدم مساراً سلساً للأفراد والشركات في جميع أنحاء الإمارات، للاستثمار في أحلامهم وتطلعاتهم المستقبلية. تلك الشراكة لا تسهل فقط عملية الحصول على صكوك ادخار، بل تبرز التزامنا بتمكين مجتمع الإمارات بحلول مالية مبتكرة».

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