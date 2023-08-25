سوق دبي يواصل ارتفاعه للجلسة السادسة ويتخطى 4100 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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واصل سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي، وارتفع مؤشره بـ 0.18 % إلى مستوى 4106.69 نقاط أمس.

وقاد سهما «مصرف عجمان» و«إمباور» ارتفاعات 14 شركة بسوق دبي، وارتفعا 2.55 % و1.6 % على التوالي، في حين استحوذ سهما «مصرف عجمان» و«إعمار العقارية» على سيولة بقيمة 174.7 مليون درهم، بـ 41.3 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 422.63 مليون درهم.

وشهد سوق دبي المالي صعود أسهم الإمارات ريم للاستثمار 3 %، والوطنية الدولية القابضة 1.4 %، وبنك المشرق 1.4 %، وأغلق سهما إعمار للتطوير والإمارات دبي الوطني على ثبات عند سعري 6.5 دراهم و17.3 درهماً على التوالي، وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي بـ 0.9 % عند سعر 5.67 دراهم.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 52.5 مليون درهم بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 195.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 142.9 مليون درهم.

رأس المال السوقي

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في ختام تداولات أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يقارب 9 مليارات درهم، بدعم الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.536 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 3.545 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.85 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و693.32 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

سيولة

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.46 مليار درهم بختام جلسة أمس توزعت بين 1.04 مليار درهم في سوق أبوظبي و422.63 مليون درهم في سوق دبي.

سجل السوقان إجمالي 22.4 ألف صفقة شملت 405.2 ملايين سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 175.4 مليون سهم في سوق دبي و229.8 مليون سهم في سوق أبوظبي.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، بـ0.43 % إلى مستوى 9771.42 نقطة.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 203.5 ملايين درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 124.4 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 124.3 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم أم القيوين للاستثمارات العامة 14.7 %، ورابكو للاستثمار 8.8 %، وأي دي سي كوربوريشن 5 %، ورأس الخيمة للأسمنت اﻷبيض 4 %، وكيو القابضة 2.7 %، وزاد ملتيبلاي 2.1 %، ورأس الخيمة العقارية 1.7 %، والعالمية القابضة 0.05 %.

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