50 مليار دولار حجم التبادل التجاري المتوقع مع أفريقيا خلال سنوات

المصدر: دبي - البيان

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كشف حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة عن تواجد أكثر من 45 ألف شركة أفريقية بدولة الإمارات، منوهاً باهتمام الدولة بتطوير حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان الأفريقية في ظل توقعات بأن يرتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وأفريقيا بنسبة 30% ليصل إلى ما يقارب 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي في مقر نادي دبي للصحافة أمس، للإعلان عن الدورة المقبلة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF 2023)، الذي سيقام في القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر المقبل، أنه وفي إطار تعزيز التعاون التجاري قامت أكثر من 30 بعثة تجارية إماراتية بزيارة أفريقيا بين عام 2022 حتى أغسطس الجاري، فضلاً عن تنظيم أكثر من 150 فعالية مشتركة مع قارة أفريقيا في الإمارات وأفريقيا من مؤتمرات ومنتديات أعمال ولقاءات ثنائية تخص قطاع الأعمال.

وأضاف أن هناك العشرات من الشركات الإماراتية وأهمها شركة مصدر وموانئ دبي العالمية، التي تعمل في القارة السمراء بعدة قطاعات أهمها الطاقة والطاقة المتجددة، الزراعة، النقل والخدمات اللوجستية، في حين يوجد أكثر من 45 ألف شركة أفريقية تعمل في الإمارات.

وأكد أنه نظراً إلى تمتع الإمارات بقدرات استثمارية وموقع استراتيجي، فإنها يمكن أن تشكل ممراً لتجارة الترانزيت للصادرات والواردات الأفريقية من بلدان العالم وإليها، خصوصاً للقارة الآسيوية، حيث يمكن بناء شراكة قوية في عديد من المجالات.

حضر المؤتمر كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي لبنك التجارة البينية الأفريقية، Afreximbank، وخالد آل علي، المدير الإقليمي - الشرق الأوسط وأفريقيا، غرفة دبي العالمية، ووليد حارب الفلاحي، الرئيس التنفيذي لمركز الإمارات التجاري.

وقالت كانايو أواني، إن المعرض الأفريقي للتجارة البينية يشكل مبادرة رئيسية لدعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومنصة مهمة للتعريف بقدرات القارة الأفريقية في التجارة والاستثمار.

واستعرضت أواني المبادرات والبرامج الرئيسية التي يقدمها بنك الصادرات والواردات الأفريقي Afreximbank لتسهيل التجارة والاستثمار مؤكدة أن القارة الأفريقية مؤهلة من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لتحول مهم في التجارة وإعادة تشكيل الأسواق في أنحاء المنطقة.

بدوره، قال خالد آل علي إن قارة أفريقيا لا تشكل فقط المستقبل بالنسبة للعالم بل هي الحاضر الذي يزخر بالفرص العديدة، مشيراً إلى قيام غرف دبي منذ عدة سنوات بافتتاح مكاتب تمثيلية لها في دول القارة مع خطط لمواصلة التوسع.

واستعرض وليد حارب الفلاحي، الفرص المتاحة في أفريقيا وكيف يعمل مركز الإمارات التجاري كميسر للشركات الإماراتية التي تسعى إلى القيام بأعمال تجارية في أفريقيا.

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