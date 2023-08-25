تخفيضات كبرى للفترة المتبقية من «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

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شارف موسم الصيف على الانتهاء، ومعه تدق ساعات العودة إلى المدارس، ومع ذلك، لا يزال هناك متسع من الوقت لاستكشاف كل ما تقدمه الدورة السادسة والعشرون من «مفاجآت صيف دبي»، الذي تشرف على تنظيمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، من الفعاليات الترفيهية والفعاليات الحيّة والتخفيضات والعروض الترويجية في المتاجر ومراكز التسوق، والفنادق، والمطاعم والمقاهي التي تقدم تجارب لا تُنسى خلال موسم الصيف حيث تصل التنزيلات حتى 70 %.

ودعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الزوار استثمار فرصة قضاء أوقات ممتعة مع فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، التي ستسدل الستار على فعالياتها 3 سبتمبر المقبل، والتي تقدم الكثير من التجارب المميزة خلال الفترة المتبقية من المفاجآت، لا سيما خلال عطلة نهاية الأسبوع الختامية التي لا تُنسى.

عطلة نهاية الأسبوع الختامية

وكثفت المؤسسة الاستعدادات لعطلة نهاية الأسبوع الختامية لـ«مفاجآت صيف دبي» من 1 سبتمبر المقبل حتى 3 من الشهر ذاته مع مجموعة مذهلة من الحفلات التي تُحييها أسماء متميزة في عالم الفن، ومع التخفيضات الختامية الضخمة، إضافة إلى الفرصة الأخيرة للفوز بجوائز رائعة.

في ختام مهرجان «بيت ذا هيت» لهذا الصيف، ستقيم فرقة موسيقى الروك «مسار إجباري» ومغني موسيقى «الراب» الفلسطيني «بيغ سام»، حفلاً ضخماً سيشعل مسرح «ذا أجيندا» في الأول من سبتمبر بمزيج فريد من الموسيقى الشرقية والديسكو والفانك.

ودعت المؤسسة إلى الاستمتاع بليلة ممتعة تجمع بين الفن والترفيه مع فنان بوليوود متعدد المواهب، «فرحان أختر»، الذي سيُحيي أول حفل له في دبي على مسرح كوكا كولا أرينا في الأول من سبتمبر.

وفي أمسية الثاني من سبتمبر، سيكون في انتظار الزوار حفل مميز مع فنان موسيقى الأفرو بوب الساحر دافيدو، الذي سيُقدم عرضاً مبهراً في كوكا كولا أرينا ينتظره الآلاف من المعجبين، كيف لا، وقد حققت أغاني هذا الفنان أكثر من 2 مليار بث على مستوى العالم، ما يجعل صدى موسيقاه يتردد في جميع أنحاء العالم، ويعدكم من خلال جولته «Timeless Tour» بمزيج استثنائي ولا يُنسى للثقافات الأفريقية والإماراتية.

وبعد نفاد تذاكر حفلاته الموسيقية في جميع أنحاء العالم، سيعتلي المغني وكاتب الأغاني الحائز على العديد من الجوائز «جاه خليب» مسرح كوكا كولا أرينا في 3 سبتمبر، ليقدم لجمهوره الكبير أغانيه الشهيرة التي حطمت الأرقام القياسية مثل «ليلى» و«مدينة» و«ماماسيستا»، ويَعِد هذا الحفل بأن يكون تجربة لا تُنسى لجميع الحاضرين.

ويمكن الانطلاق في رحلة من الفكاهة والمرح مع المسرحية الكويتية «الغرفة 13»، التي ستُعرض في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي في 1 سبتمبر.

تقع أحداث هذه المسرحية الكوميدية الاجتماعية على خلفية غرفة فندق صغيرة، وتروي لنا مغامرات زوجين حديثين اختارا قضاء شهر العسل في غرفة غريبة تحمل الرقم 13، وقد كانت هذه الغرفة من قبل لرجل مسن مصاب بمرض الزهايمر كان أطفاله يتصارعون مع مخاوفهم وعلاقاتهم الأسرية المعقّدة، ما جعلهم يولون مهمة رعاية والدهم إلى ممرضة متفانية، أصبحت رفيقة هذا العجوز غير المتوقعة في أيامه الأخيرة.

ويشارك في هذه المسرحية الرائعة فريق من النجوم بقيادة الموهوب أحمد العونان، وعبدالناصر درويش، وسلطان الفراج، وحسين المهدي، ويوسف الحشاش، وبشار الجزاف، ومنال الجارالله، وأريج العطار، والفنانة الكبيرة سماح.

كما هناك فرصة الاستمتاع بالعديد من التجارب التعليمية والترفيهية العائلية الممتعة في عالم مدهش، والتي تُقام في القاعات من 3 إلى 8 في مركز دبي التجاري العالمي، قبل إغلاق أبوابه بعد غدٍ.

رحبّوا مع أطفالكم بمدهش ودانة، واستمتعوا بالأنشطة الممتعة، وبألعاب الفيديو والألعاب اللوحية مع Gamefy وTabletop ME، ولا تنسوا تذوّق المأكولات اللذيذة في منطقة الآيس كريم MELT، ومقهى مدهش، بالإضافة إلى العديد من عروض المأكولات والمشروبات الأخرى. ويمكن تجربة جميع الأنشطة وورش العمل والفعاليات الممتعة الأخرى في عالم مدهش هذا الصيف.

هل شاهدتم التعاون الممتع بين السنافر وشخصيتي دبي المحبوبتين مدهش ودانة، والمعروض في حلبة التزلج على الجليد في دبي مول؟ وانتهاز فرصة رؤية اللوحات الإعلانية الجذابة ثلاثية الأبعاد التي تعرض الصداقة الجميلة بين هذه الشخصيات المحبوبة والتي ستبقى معروضة حتى 3 سبتمبر.

كما عقد مدهش ودانة هذا العام شراكة مع العلامة التجارية العالمية لمستحضرات التجميل إنجلوت، من أجل تعاون حصري ومذهل.

ولذلك أطلقت الدعوات لزيارة متجر إنجلوت في دبي هيلز مول ابتداءً من الساعة 6 مساءً كل يوم وحتى 3 سبتمبر لمشاهدة تعاون «Playinn with Dana»، والاستمتاع بتجربة مظهر جمالي مستوحى من إطلالات مدهش ودانة حيث يمكن المشاركة في مسابقة وسائل التواصل الاجتماعي على صفحة «إنجلوت الخليج» على إنستغرام حتى بعد غدٍ، للفوز بسلة هدايا رائعة وفرصة للظهور على الصفحة، وذلك ببساطة من خلال تصميم إطلالة خاصة بكم تكون مستوحاة من مدهش ودانة، ونشر صورة لهذه الإطلالة مع الإشارة إلى حساب العلامة التجارية.

كما سيحصل أي شخص يتسوق في أي من متاجر إنجلوت في دبي في الفترة من اليوم حتى 3 سبتمبر على منتج حصري وشخصي مع كل عملية شراء، والذي سيتم إعداده للاستلام في 10 سبتمبر.

ولمحبي الطعام والنكهات المتميزة، يمكن الاستمتاع بتجربة تذوق طعام لا تُنسى مع أكثر من 60 مطعماً من المطاعم المفضلة لديكم في دبي، والتي تقدم العديد من العروض المذهلة خلال «أسبوع الصيف للمطاعم»، ويمكن عدم استغلال الأيام المتبقية لاستكشاف مطابخ وأطباق من جميع أنحاء العالم مع هذه العروض المذهلة حتى بعد غدٍ.

وعلى الزوار الاستعداد لقضاء ليلة من الضحك المتواصل، حيث تعود الفنانة الكوميدية الأيرلندية الشهيرة جوان ماكنالي إلى دبي لتقديم حفلة حصرية لليلة واحدة ضمن فعاليات «لايف آت ذا أجيندا» في الثاني من سبتمبر. ولا شك في أن الفنانة ستسحر الحضور مرة أخرى بفنها الكوميدي الفريد ، والذي يمزج بين الذكاء في الطرح والأداء المتقن، والمصداقية العالية والشجاعة.

تخفيضات نهائية

ويمكن استغلال فرصة الاستفادة من التخفيضات المذهلة التي تحدث خلال موسم الصيف، مثل العروض التي لا تقبل المنافسة في «ريفولي» و«أور تشويس» مع عرض Beat the Clock الترويجي الخاص بـ«مفاجآت صيف دبي» بالتعاون مع مجموعة ريفولي، والمتوفر حصرياً لمدة ثلاثة أيام، من اليوم حتى بعد غدٍ.

ويمكن للمتسوقين زيارة المتاجر في سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات خلال ساعات العمل. وعلاوة على ذلك، سيتم اختيار 35 فائزاً للحصول على قسائم تتراوح قيمتها بين 1000 درهم إلى 10,000 درهم عند شراء الساعات والنظارات.

ولمزيد من المكافآت، يمكن المشاركة في عرض «صيف لا يُنسى مع بلو»، فعند التسوق بقيمة 300 درهم أو أكثر في دبي فستيفال سيتي مول، يمكن الدخول في آخر سحبين أسبوعيين للحصول على فرصة لربح مليون نقطة مكافآت «بلو» حتى 3 سبتمبر.

أما إذا رغب الزائر في الفوز بسيارة نيسان إكس-تريل الجديدة كلياً، فعليه المشاركة في العرض الترويجي «تسوق، انطلق، واستمتع» الذي تقدمه مجموعة مراكز التسوق في دبي فكل ما على الزائر فعله التسوق بقيمة 200 درهم في مراكز التسوق المشاركة للحصول على تذكرة ذهبية، والفرصة ليكون أحد الفائزين الستة المحظوظين، حتى 3 سبتمبر.

وأمام محبي التسوق فرصة أيضاً للاستفادة من التخفيضات الكبيرة والحصرية في أنحاء المدينة مع العرض الترويجي «وفر أكثر عند التسوق أكثر». وعند التسوق وإنفاق 300 درهم أو أكثر باستخدام محفظة SHARE أو من خلال مسح إيصالات التسوق في التطبيق، يمكنكم الحصول على فرصة لتكونوا أحد الفائزين الخمسة الذين سيصبحون من أصحاب الملايين مع عرض «SHARE» في «مفاجآت صيف دبي»، حيث سيحصل كل فائز على ما يعادل 100,000 درهم على شكل نقاط برنامج مكافآت SHARE.

ويتوفر العرض في مراكز تسوق مجموعة ماجد الفطيم - مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة.

وهناك لقاء ثنائي «مفاجآت صيف دبي» المفضل لدى الكبار والصغار، مدهش ودانة، أثناء التوجه إلى دبي هيلز مول، للتعاون مع العلامة التجارية إنجلوت، التي تقدم منتجات مستوحاة من هاتين الشخصيتين المحبوبتين.

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