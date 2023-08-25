غرف دبي توفر 72 ألف لتر مياه خلال عام

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت غرف دبي عن توفير ما مجموعه 72,239 لتراً من المياه، أي ما يعادل 3,822 عبوة مياه من سعة 5 جالون، وذلك خلال الفترة الممتدة من يونيو 2022 وحتى يونيو 2023، وذلك ضمن مشاركتها الفعالة في مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة.

وتعتبر «دبي تبادر» للاستدامة مبادرة، أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي تستهدف توعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية الحفاظ على مواردنا الطبيعية، وكذلك إلهامهم لإحداث التغيير المطلوب لبعض الممارسات الخطأ، والتي تؤدي إلى أضرار بالغة في البيئة المحيطة. واتخذت غرف دبي، من خلال مركز أخلاقيات الأعمال التابع لها مجموعة من الإجراءات لتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة، ضمن مقرها الرئيسي، ويشمل ذلك التخلي عن عبوات المياه البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتركيب فلاتر مياه، فضلاً عن تزويد الموظفين بقوارير قابلة لإعادة التعبئة.

وقامت غرف دبي كذلك بتركيب 23 وحدة من موزعات المياه المفلترة، ووصلها بمصادر مياه الشرب من هيئة كهرباء ومياه دبي في جميع الطوابق، لتقليل استخدام العبوات البلاستيكية، مما يعكس جهود الغرف كونها نموذجاً يحتذى للقطاع الخاص في تبني ممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة.

وتندرج هذه التدابير ضمن إطار مساعي غرف دبي الدائمة، لتحفيز الممارسات المسؤولة والمستدامة، وزيادة الوعي بأهمية التغيرات الصغيرة في العادات اليومية، وما تحققه من تأثير إيجابي كبير على البيئة والمجتمع والصحة.

وتهدف مبادرة «دبي تبادر للاستدامة» إلى الحد من نفايات عبوات المياه البلاستيكية أحادية الاستخدام في المدينة، وذلك عبر تشجيع الأفراد على استخدام عبوات المياه القابلة لإعادة التعبئة، وإتاحة الوصول إلى مياه الشرب المجانية والآمنة، من خلال تركيب واستخدام محطات المياه في جميع أنحاء دبي، وخلق ثقافة بيئية عامة، عبر زيادة الوعي بقضايا الاستدامة، وبدائل البلاستيك.

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