سالم المدفع رئيساً تنفيذياً للاتصال المؤسسي في «الشارقة لإدارة الأصول»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، ترقية سالم سعيد المدفع لمنصب الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول، وجاء ذلك على هامش حفل التكريم الذي تم تنظيمه في المقر الرئيسي لشركة «رافد».

ويشغل المدفع هذا المنصب، بعد أعوام من العمل رئيساً تنفيذياً لشركة رافد لحلول المركبات، حقّق خلالها العديد من الإنجازات الملموسة في خطط عمل الشركة، شملت التطوير في الاستراتيجية والمشاريع والعلامات التجارية التي تندرج تحت مظلة رافد.

وأشاد وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، بالجهود الكبيرة والإنجازات التي حققتها رافد لحلول المركبات، منذ تأسيسها عام 2017، المتمثلة بالريادة في تقديم حلول مبتكرة في قطاع المركبات، بما يتماشى مع رؤية شركة الشارقة لإدارة الأصول، الساعية إلى توفير بيئة مناسبة لمختلف الاستثمارات والقطاعات، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، وجذب قطاعات واسعة من المستثمرين، بما يواكب المسيرة المتواصلة للنهضة التنموية لإمارة الشارقة.

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