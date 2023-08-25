مذكرة تفاهم بين «شراع» و«بنك ويو» لدعم الشركات الناشئة

المصدر: الشارقة - البيان

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وقع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» مذكرة تفاهم استراتيجية مع «بنك ويو»، لتمكين العاملين في الشركات الناشئة وريادة الأعمال من الاستفادة من المنصة الذكية وخدماتها المصرفية.

وبموجب المذكرة التي وقعها كل من نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وجمال العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في «بنك ويو» ول من أمس ، في مقر «شراع»، تستفيد جميع الشركات الناشئة المنضوية تحت مظلة «شراع» من عرض حصري للخدمات المالية المجانية من «بنك ويو» لمدة 90 يوماً، يليها تخفيض على رسوم العضوية الشهرية.

وقالت نجلاء المدفع: «تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية مع (بنك ويو) التزامنا بتوفير حاضنة لمنظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في الشارقة ودولة الإمارات، وتمهد الطريق أمام نمو المشاريع وجذب المواهب الاستثنائية إلى الإمارة وتعزيز الشراكات المثمرة مع كبرى المؤسسات، فمن خلال هذه المذكرة، سنعمل على تمكين الشباب، وإثراء أفكارهم المبتكرة ودعمهم بالأدوات والمصادر اللازمة لتحويلها إلى شركات ناجحة وقادرة على النمو والازدهار».

وقال جمال العوضي: «تعكس مذكرة التفاهم مع (شراع) رؤيتنا المشتركة حول أهمية الشراكات ودورها في تمكين الشركات الناشئة في جميع أرجاء دولة الإمارات، حيث تقدم منصتنا المتكاملة خدمات مصرفية رقمية متخصصة لمؤسسي الشركات الناشئة، وتساعدهم على إدارة شؤونهم المالية بشكل فعال».

وتنص المذكرة على السماح للشركات الناشئة ورواد الأعمال المستقلين بالوصول إلى الخدمات الشاملة التي توفرها المنصة كالرواتب الشهرية والإيجار وضريبة القيمة المضافة وغيرها، والتي تمكنهم من تسهيل العمليات المالية والتركيز على تنمية أعمالهم وإثراء رحلتهم الريادية من خلال دمج الحلول المصرفية الرقمية لمنصة «بنك ويو» مع برامج وموارد الدعم القائمة التي يقدمها «شراع».

وسيتعاون الجانبان في مجموعة متنوعة من المبادرات، تتضمن جلسات تبادل المعارف، وورش العمل.

ويجسد التعاون مع «بنك ويو» استراتيجية «شراع» في توفير بيئة تساعد الشركات الناشئة على الازدهار، حيث تقدم المنصة المالية الرقمية المتكاملة الأولى من نوعها مجموعة من الخدمات الأساسية لمؤسسي الشركات ورواد الأعمال المستقلين والأفراد الذين يمتلكون ترخيصاً، وتتيح لهم فرصة فتح حسابات مصرفية رقمية بالكامل، والاستفادة من خطط الحسابات المتخصصة التي تلبي احتياجاتهم، إلى جانب الحصول على فائدة 3 % سنوياً على حسابات التوفير الخاضعة للتنظيم من قِبَل مصرف الإمارات المركزي.

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