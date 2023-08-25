«أبوظبي البحرية» تطلق جوائز لأفضل المراسي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أبوظبي البحرية»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، فتح باب التقدم للمشاركة في برنامج «جوائز أبوظبي البحرية» (في نسخته الأولى الخاصة بالمراسي). وهو برنامج جوائز جديد يهدف إلى اختيار أفضل المراسي المتميزة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وتكريمها لتميزها. ويشكّل هذا البرنامج الجديد منصة مفتوحة للمراسي لعرض إنجازاتها عبر فئات متنوعة تشمل الأفضل في السلامة والخدمات والاستدامة وحماية البيئة والممارسات المرموقة.

وتوفر هذه المبادرة الأولى من نوعها، فرصة مميزة لجميع مالكي ومشغلي المراسي المرخصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا للمشاركة والتقدم بطلباتهم. تجدر الإشارة إلى أنّ مساحة المراسي المشاركة في الجائزة ليس شرطاً، إلا أنها يجب أن تكون مُبتكِرة ومُبدِعة وتمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي ضمن فئة معينة من فئات الجائزة، لتكون مؤهلة للمشاركة.

وسوف يجري تقييم كل مرسى من قبل لجنة من الخبراء المحترفين في القطاع البحري من مؤسسات وهيئات مرموقة وذات شهرة واسعة وسمعة طيبة، بما يضمن نزاهة التقييم والتحكيم وفوز المرسى الذي يستحق الجائزة بكل جدارة ومصداقية.

ويمكن لجميع مالكي المراسي الراغبين بالمشاركة في جوائز أبوظبي البحرية 2023 التقدم بطلباتهم حتى تاريخ 30 سبتمبر، وسيتم الإعلان عن قائمة أفضل المرشحين قبيل حفل توزيع الجوائز المقرر انعقاده 10 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب.

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