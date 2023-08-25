«النابودة للوساطة التأمينية» تواكب تحولات القطاع

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة النابودة لخدمات الوساطة التأمينية جاهزيتها لتقديم أفضل الخدمات ومواكبة التحولات والمشاريع الكبرى التي تخطط لها إمارة دبي.

وقال خالد خليفة النابودة، رئيس مجلس إدارة شركة النابودة لخدمات الوساطة التأمينية: ستواصل الشركة نموها بتوفير أكبر قدر من الخدمات رفيعة المستوى والمبتكرة والمتكاملة، لتنال رضا المتعاملين. وأضاف: أود التأكيد على أننا جاهزون لتقديم أفضل الخدمات ومواكبة التحولات والمشاريع الكبرى التي تخطط لها الإمارة.

وتوفر الشركة طيفاً واسعاً من خدمات التأمين الموجهة للأفراد والمؤسسات، وتأتي النجاحات التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية بفضل الرؤية الواضحة، والتواصل السريع، وتقديم الحلول المعتمدة والاستشارات النوعية لمتعامليها. وخلال السنوات الماضية حققت الشركة جُملة من النجاحات لتتصدر بها قطاع الخدمات التأمينية الذي يشهد نمواً متسارعاً في الإمارات بفضل النمو الاقتصادي والسكاني المطرد.

واستقطبت الشركة آلاف العملاء من الأفراد والمؤسسات نظراً للثقة الكبيرة التي تتمتع بها النابودة لخدمات الوساطة التأمينية لتوفير باقات التأمين الخاصة بالمركبات، والمنازل، والرعاية الطبية، والسفر وغيرها الكثير. وقدمت الشركة لشريحة واسعة من المتعاملين في إمارة دبي خدمات تأمينية عصرية ووفقاً لأعلى الممارسات لمركبات فاخرة منها" أودي، وبورش، وفوكس فاجن، وهيونداي.

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