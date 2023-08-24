ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات.. وأعلى مستوى عالمي في أسبوعين

المصدر: دبي ـ محمود حسن

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ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الخميس 24 أغسطس، مع ارتفاعها عالمياً لأعلى مستوى في أسبوعين.

ووفقاً لأسعار أمس الأربعاء، التي تم تداولها، فقد سجل سعر الذهب عيار «غرام 24» 232.50 درهماً، بينما سجل سعر الذهب عيار «غرام 22» مستوى 215.25 درهماً، أما سعر الذهب عيار «غرام 21» فقد استقر عند 208.50 دراهم، وسجل الذهب عيار «غرام 18» نحو 178.75 درهماً.

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين إذ أدى تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى ارتفاع شهية المستثمرين للسبائك مع ترقب إشارات حول مسار أسعار الفائدة خلال اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول.

وخلال التداولات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1920.79 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مسجلاً أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس. فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتستقر عند 1948.70 دولاراً.

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات اقتصادية عالمية جاءت أقل من المتوقع.

واقترب نشاط الأعمال في الولايات المتحدة من نقطة الركود في أغسطس مع بلوغ النمو أضعف مستوياته منذ فبراير، كما يتباطأ الاقتصاد البريطاني وربما يتجه نحو الركود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 24.19 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 926.86 دولاراً. كما هبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1263.03 دولاراً.

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