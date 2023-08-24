«دبي للطيران 2023» يركز على ابتكارات وحلول الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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يوفر معرض دبي للطيران 2023 منصة مثالية للمختصين في قطاعي الفضاء والدفاع، للتعرف على أحدث الحلول المتقدمة التي يمكنهم الاستفادة منها في تطوير أعمالهم وتعزيز مساهمتهم بتحقيق مستقبل مستدام، وذلك بما ينسجم مع جهود القطاعين في تحقيق أهداف الحياد المناخي.

وسيتيح المعرض الفرصة للمختصين في القطاعين لاستعراض وتبادل الحلول التي تعنى بتحقيق الحياد المناخي، وبحث سبل التعاون وإيجاد فرص وحلول جديدة ومبتكرة في هذا المجال، وذلك بما ينسجم مع التزام المعرض والقطاعات المشاركة بمواصلة الابتكار للمساهمة في الحد من الانبعاثات البيئية وتقليل البصمة الكربونية، ويأتي ذلك بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28) والمقرر عقده في دبي في شهر نوفمبر المقبل.

وستكون الاستدامة أبرز المحاور الرئيسية عند جميع المشاركين في النسخة المقبلة من معرض دبي للطيران، التي ستقام في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023 في دبي وورلد سنترال (DWC)، موقع معرض دبي للطيران تحت شعار «مستقبل صناعة الطيران». ومن المقرر أن تستعرض الشركات المشاركة في المعرض أحدث التقنيات والابتكارات التي ستساهم في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري في قطاع الطيران.

انبعاثات

ويسهم قطاع الطيران بحوالي 2 إلى 3% من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، ولكن مع الزيادة المستمرة في الطلب على السفر، وبحسب تقرير كشفت عنه شركة «فروست أند سوليفان» تحت اسم «التقنيات المستدامة في قطاع الطيران»، سترتفع مساهمة القطاع بين 25 و30% بحلول عام 2050 في حال لم يتم اتخاذ أي إجراءات، مما يؤكد على أهمية دور الشركات المصنعة وشركات الطيران ومشغلي المطارات على تعزيز مبادراتها لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

ويجب أن تصل الطاقة الإنتاجية العالمية لوقود الطيران المستدام (SAF) إلى أكثر من 30 مليار لتر بحلول عام 2030 و450 مليار لتر بحلول عام 2050 حتى تتمكن شركات الطيران من تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية. وفي عام 2020، ووفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي، بلغ إنتاج 450 مليون لتر فقط، وهو أقل من 0.05٪ من الطلب العالمي على وقود الطائرات.

وتدعم هذه التوقعات العديد من المبادرات التي تنفذها منطقة الشرق الأوسط، والتي شملت الاتفاقية التي وقعتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» مؤخراً مع شركة إيرباص، أكبر شركات الصناعات الفضائية والجوية في أوروبا والرائدة عالمياً في هذا المجال، لدعم تطوير وتنمية قطاع وقود الطيران المستدام، إذ سيتعاون الطرفان في مجالات وقود الطيران المستدام والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا الالتقاط المباشر للهواء.

والاتفاقية التي وقعتها الخطوط الجوية القطرية مع شركة شل لشراء 3000 طن متري من وقود الطيران المستدام (SAF) الصافي في مطار شيفول بأمستردام، لتصبح أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تقوم بشراء كمية كبيرة من وقود الطيران المستدام في أوروبا، وذلك بما يفوق المتطلبات الحكومية في هذا الشأن.

وقود مستدام

وأطلقت طيران الإمارات في وقت سابق هذا العام، رحلة تجريبية ناجحة بطائرة بوينج من طراز «777-300ER»، باستخدام وقود طيران مستدام SAF بنسبة 100% وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى دعم جهود قطاع الطيران في الحد من تأثيره البيئي. كما خصصت الشركة 200 مليون دولار لتمويل مشاريع البحث والتطوير التي تركز على الحد من تأثير الوقود الأحفوري في عمليات الطيران التجاري.

وعلى الصعيد العالمي، وقّعت شركة شل للطيران العديد من الاتفاقيات الأخرى لتوفير وقود الطيران المستدام لشركات الطيران، بما في ذلك JetBlue وشركة الطيران اليابانية(JAL)، وأعلنتAir bp، القسم المتخصص في الطيران التابع لشركة النفط والغاز المتعددة الجنسياتBP، عن أول صفقة لبيع وقود الطيران المستدام من مصفاة Castellon في إسبانيا، في خطوة تعد إنجازاً هاماً ضمن أهدافها لجعل وقود الطيران المستدام متوفراً بشكل أكبر.

تقنيات

وقال ميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط: «تواصل شركة إيرباص ريادتها من خلال ابتكار التقنيات المتقدمة التي تسهم بتعزيز دورها على صعيد تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران. إذ نهدف إلى توفير حلول مستدامة تشمل الطائرات التجارية التي تعمل بالهيدروجين وغيرها من التقنيات المتطورة التي تختص بالمحركات والوقود، وذلك بهدف رسم ملامح مستقبل الطيران وإحداث نقلة نوعية على مستوى القطاع. كما نعمل على تمكين أسطولنا من الطائرات التجارية على الطيران باستخدام وقود الطيران المستدام بالكامل بحلول عام 2030».

كما أطلقت شركة هانيويل مؤخراً تقنية جديدة تحت اسم «UOP eFining™» والتي تنتج وقود طيران منخفض الكربون من خلال الهيدروجين الأخضر وثاني أكسيد الكربون المعاد تدويره.

جهود

وقال محمد محيسن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانيويل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يعد استخدام وقود الطيران المستدام حلاً متوفراً الآن لدفع النمو المستدام في قطاع الطيران ولكن ما زال الاعتماد عليه محدوداً جداً، وتعمل التقنيات التي تستخدم ثاني أكسيد الكربون لإنتاج وقود الطيران المستدام على تعزيز الجهود والإمكانات لإزالة الكربون في مستقبل قطاع الطيران. كما يهدف إطلاق تقنية»UOP eFining™ «إلى تعزيز مجموعة الحلول» Ecofining«ووقود الإيثانول للطائرات، مما يساهم في تنويع الحلول التي نقدمها لعملائنا لإنتاج وقود الطيران المستدام، وذلك لمساعدتهم على تلبية الطلب المتزايد بشكل كبير على الوقود المتجدد».

وستستفيد الدورة الـ 18 من معرض دبي للطيران من الزخم الذي تشهده الصناعة من خلال مؤتمرات خاصة تحت عنوان الاستدامة. وستكون شركة بوينغ الراعي المضيف لمنصة الفضاء الجوي 2050، والتي ستتضمن مؤتمر الاستدامة لمدة يومين والذي من المقرر أن يعود بشكل أكبر من أي وقت مضى نظراً للأهمية المتزايدة للموضوع. وسيناقش خبراء الصناعة الخطوات اللازمة لإنشاء نظام بيئي أكثر استدامة للفضاء، فضلاً عن مناقشة التحديات والفرص المستدامة على مستوى القطاع.

تطوير

وقال كولجيت غاتا-أورا، رئيس بوينغ في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «تفخر شركة بوينج بمشاركتها بشكلٍ متواصل في معرض دبي للطيران، ويسعدنا أن نكون الراعي الرسمي لمؤتمر صناعة الطيران 2050. إذ بينما تلتزم صناعة الطيران بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، نعمل على تطوير الطائرات والتقنيات التي ستمكن عملاء شركات الطيران من تحقيق هذه الأهداف، ونتطلع إلى مشاركة خبراتنا والتفاعل مع شركائنا في القطاع في معرض دبي للطيران 2023».

ويضم مؤتمر الاستدامة العديد من الشركات الراعية للمؤتمر، بما فيها «Air bp» و«شل للطيران» ومنظمة التعاون الفضائي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبسكو»، حيث ستركز على الموضوعات الرئيسية لعام 2023، والتي تشمل الطيران الذي يعمل بالهيدروجين، ووقود الطيران المستدام، وكفاءة المحركات، وعمليات البث، والطائرات الهجينة والكهربائية. كما ستناقش كيفية الاستعداد لتطوير مركز لطاقة الطيران منخفض الكربون من خلال ريادة الشركات العالمية.

ومع وضع الصناعة والمنطقة أجندة ثابتة لتقليل الانبعاثات، سيتمكن الزوار من الاستماع إلى المناقشات التي ترتكز على توجهات القطاع لتحقيق مستقبل مستدام، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم لاستكشاف عدد كبير من التقنيات والابتكارات والمبادرات الجديدة.

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