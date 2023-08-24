السياحة والعقارات والرسملة القوية تدعم قوة بنوك الإمارات

المصدر: دبي-البيان

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أصدرت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثاني من عام 2023، والذي رصد تحسناً في ربحية القطاع المصرفي في الدولة، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الدخل من غير الفوائد وتراجع مخصصات انخفاض القيمة، وأكد التقرير أن الرسملة القوية للبنوك والأداء المتميز لقطاعي السياحة والعقارات في دولة الإمارات يجعل البنوك في وضع جيد يتيح لها مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي.

وأظهر القطاع المصرفي استقراراً على أساس فصلي، وتباطأ نمو صافي دخل الفوائد بعد وصول معدلات الفائدة إلى ذروتها. وأشار استبيان حول توجهات الائتمان، أجراه مصرف الإمارات المركزي، إلى ارتفاع الطلب على القروض بشكل ملحوظ، إلى جانب توقعات إيجابية بإقبال المؤسسات المالية على الحلول الائتمانية. ويواصل المصرف تثبيت سعر الفائدة المرجعي وفقاً لأسعار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد رفعها بمقدار 50 نقطة أساس بين الربع الأول من عام 2023 ويوليو من العام نفسه.

10 بنوك

ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الثاني من عام 2023 مع النتائج المسجلة في الربع الأول من العام نفسه. ويُقيّم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

كما يقدم التقرير لمحة عامة عن التطورات الرئيسية التي تؤثر على القطاع المصرفي في دولة الإمارات. ولذلك، أضافت ألفاريز آند مارسال مزيداً من التفاصيل إلى التقرير من خلال عرض شرائح للقروض والأصول، ومزيج من الودائع، وتفصيل مرحلي لدفتر الإقراض.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال كل من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.

مؤشرات

وساهم صافي دخل الفوائد بشكل جزئي في تحقيق الربحية، مع نمو بنسبة 1.3% على أساس فصلي، على الرغم من وصول معدل أسعار الفائدة المرجعية إلى ذروتها. وشهدت القروض والسلف نمواً على أساس فصلي بنسبة 2.7%، مدفوعة في الغالب بتوسع قروض الشركات والبيع بالجملة بنسبة 3.7% على أساس فصلي. وتراجع نمو الودائع 0.8% على أساس فصلي، متأثراً بانخفاض الودائع لأجل بنسبة 2.1% على أساس فصلي. بينما انكمش صافي هامش الفائدة بمقدار 4 نقاط أساس، وشهد معدل القروض المتعثرة تحسناً طفيفاً بمقدار 19 نقطة أساس ليصل إلى 5.2%. وبلغت نسبة تغطية الاعتمادات لقروض المرحلة الثالثة حوالي 63.4%. وسجل العائد على حقوق المساهمين تحسناً بمقدار 99 نقطة أساس، في حين ظل العائد على الأصول ثابتاً عند 2.2% خلال هذا الربع.

توجهات

وذكر التقرير أن أبرز التوجهات في نتائج الربع الثاني من عام 2023 تمثل فيما يلي:

1. ارتفعت القروض والسلف المجمعة بنسبة 2.7% على أساس فصلي خلال الربع الثاني من عام 2023. وحققت البنوك العشرة الأكبر في دولة الإمارات نمواً طفيفاً في الودائع المجمعة بنسبة 0.8% على أساس فصلي. وبالتالي، سجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعاً بنسبة 1.4 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 76.3%. وشهدت جميع البنوك العشرة ارتفاعاً في معدل القروض والسلف خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث سجل بنك دبي التجاري أعلى نمو بنسبة وصلت إلى 5.5% على أساس فصلي، بينما شهد بنك أبوظبي الأول انخفاضاً في الودائع (بنسبة 4.6-%)، مما أدى إلى إبطاء وتيرة نمو الودائع المجمعة.

2. ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بواقع 3.2% على أساس فصلي خلال الربع الثاني في عام 2023، مقارنة بنسبة 3.7% على أساس فصلي في الربع الأول من العام ذاته. ويأتي هذا النمو نتيجة زيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 7.7% على أساس فصلي. وشهد صافي دخل الفوائد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.3 على أساس فصلي على الرغم من زيادة أسعار الفائدة المرجعية.

3. سجل صافي هامش الفائدة تراجعاً بمقدار 4 نقاط أساس، حيث انعكس تأثير انخفاض نسبة القروض إلى الودائع في انكماش صافي هامش الفائدة وتراجع الفارق السعري على أساس فصلي. وارتفع العائد على الائتمان (بواقع 76+ نقطة أساس على أساس فصلي) إلى 11.0%، بشكل أبطئ من كلفة التمويلات (48+ نقطة أساس على أساس فصلي) التي وصلت إلى 3.7% في الربع الثاني من عام 2023. كما شهد صافي دخل الفوائد المجمعة نمواً طفيفاً (بواقع 1.3+% على أساس فصلي) بسبب ارتفاع سعر الفائدة في سياسة مصرف الإمارات المركزي بمقدار 25 نقطة أساس للربع.

4. شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً بواقع 10 نقاط أساس لتصل إلى 27.6% في الربع الثاني من عام 2023، بينما تجاوز نمو إجمالي الدخل التشغيلي (البالغ 3.2+% على أساس فصلي) إجمالي نفقات التشغيل (البالغة 2.9+% على أساس فصلي).

5. سجلت ثمانية من البنوك العشرة الكبرى تحسناً في نسبة تكلفة المخاطر بواقع 8 نقاط أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.7% في الربع الثاني من عام 2023. وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 8.5% على أساس فصلي خلال الربع نفسه لتصل إلى 3.3 مليار درهم.

6. سجل صافي الدخل الإجمالي نمواً بنسبة 4.8% على أساس فصلي نتيجة النمو الطفيف لصافي دخل الفوائد (بواقع 1.3+% على أساس فصلي) والدخل من غير الفوائد (بنسبة 7.7+% على اساس فصلي) وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة 8.5-% على أساس فصلي). وبالتالي، ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 99 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 20.3%، في حين ظل العائد على الأصول ثابتاً عند 2.2% خلال الربع.

مرونة

وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «لا تزال المرونة سمة أساسية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات، حيث تحافظ الربحية على قوتها وتعكس قدرة القطاع على التكيف، ويعزز ارتفاع الدخل من غير الفوائد وتراجع مخصصات انخفاض القيمة المسار الإيجابي. وتحافظ البنوك الإماراتية على أساسها المالي القوي وتستعد للمساهمة في مشهد الاقتصاد الكلي. ويعزز توافق معدلات الفائدة في دولة الإمارات مع أسعار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي ارتفعت تدريجياً بمقدار 50 نقطة أساس بين الربع الأول من عام 2023 ويوليو من العام نفسه، هذا الوضع الاقتصادي.

كما تعكس المراجعة الصعودية لتوقعات نمو الاقتصاد غير النفطي لعام 2023، والتي تبلغ حالياً 4.5%، الإشارات الإيجابية لقطاعي السياحة والعقارات المزدهرين. وتجدر الإشارة إلى الزيادة الكبيرة بنسبة 363% على أساس سنوي في الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري بأبوظبي، والتي بلغت 834.6 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023».

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