المنطقة الحرة لـ«دبي التجاري العالمي» تسجل نمواً 250% في تجديد التراخيص

المصدر: دبي - البيان

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شهدت المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي زيادة لافتة في تجديد التراخيص التجارية بنسبة تزيد عن 250% خلال النصف الأول من عام 2023، حيث ارتفعت من 254 إلى 892 تجديداً، فيما شهدت تسجيل 322 شركة جديدة انضمت إلى قائمة الشركات العاملة في المنطقة الحرة والبالغ عددها أكثر من 2,000 شركة، محققة بذلك نمواً قدره 32% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من عام 2022 والذي شهد تسجيل 244 شركة.

وانطلاقاً من دورها الحيوي في تعزيز النمو الاقتصادي، قدمت المنطقة الحرة مبادرة "حاضنات انطلاق" في النصف الأول من العام الجاري، والتي تتضمن برامج تسريع أعمال مخصصة لتعزيز نجاح ونمو الشركات الناشئة والمشاريع في مراحلها المبكرة ضمن منظومة ديناميكية تدعم أهداف هذه المشاريع وتكون بمثابة منصة انطلاق لها.

وقال عبدالله البنا، نائب الرئيس للعمليات التنظيمية في مركز دبي التجاري العالمي: "يعكس أداؤنا القوي في النصف الأول الانسجام التام مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة أعمال داعمة مع التركيز على ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار واقتصاد المستقبل، حيث تجتذب منظومتنا التنافسية رواد التحول الرقمي وشركات البحث والتطوير والابتكارات التكنولوجية، ويبدو ذلك جلياً في ارتفاع أعداد الشركات التكنولوجية الناشئة وشركات اليونيكورن التكنولوجية التي تتخذ من المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي قاعدة ديناميكية مفضلة لها لتوسيع عملياتها على مستوى العالم".

وفضلاً عن إصدار 322 ترخيصاً جديداً خلال النصف الأول من العام الجاري، عززت المنطقة أيضاً مكانتها كموقع مفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات العالمية بما في ذلك شركات فورتشن 500 (Fortune 500 Companies). وتعمل المنطقة الحرة التي تُعَد موطناً لشركات تمثل أكثر من 40 قطاعاً اقتصادياً على ضمان تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات بحيث لا تتعدى خمس خطوات أساسية، مع التركيز على تقديم خدمات مخصصة تلبي المتطلبات المختلفة للشركات، بما في ذلك خيارات الترخيص المزدوج والمتعدد للشركات متعددة الجنسيات. وللارتقاء بالعمليات والخدمات في المنطقة الحرة والتي تمتد على أكثر من مليوني قدم مربع من المساحات المكتبية المتميزة، تم تعيين 262 موظفاً جديداً في النصف الأول من العام الجاري.

وتلتزم المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي التزاماً راسخاً بالاستدامة وتتبنى استراتيجية شاملة تنسجم مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

واختتم البنا حديثه بالقول: "نعمل وفق رؤية دبي الهادفة إلى جعل الإمارة الوجهة الأولى للأعمال على مستوى العالم. وفي إطار التزامنا بتحقيق الريادة فإننا نعمل على توفير بيئة حاضنة وداعمة للشركات على اختلاف احجامها، وتقديم أرقى الخدمات والمساحات المكتبية المرنة والتركيز على الابتكار والاستدامة كركائز أساسية في جميع ما نقوم به من أعمال. ونتطلع قُدماً إلى مواصلة الترحيب بالرواد والمبتكرين والشركات المحلية والعالمية خلال النصف الثاني من عام 2023".

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