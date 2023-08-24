عائلة تفوز بمغامرة صيفية مميزة في «عالم مدهش»

المصدر: دبي - البيان

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حظيت إحدى العائلات الزائرة لعالم مدهش بفرصة مذهلة لاستكشاف عالم مدهش مجاناً، والاستمتاع بتجربة كل الألعاب التي تقدمها هذه الوجهة الترفيهية والتثقيفية الجذابة والمحبوبة وربح الهدايا القيمة، برعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وقد اختار مدهش ودانة عائلة بدر عبدالله البلوشي للفوز بمغامرة مشوقة، وقاما بإهدائه وعائلته سوار الدخول المجاني لتجربة جميع الألعاب الترفيهية المميزة، وتناول الحلويات اللذيذة في مقهى مدهش خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

ولا تزال الفرصة لزيارة عالم مدهش متاحة لأيام قليلة، حيث يمكنكم التوجه إلى القاعات من 3 إلى 8 في مركز دبي التجاري العالمي، لعيش تجربة مميزة ودخول عالم المرح والاستكشاف الذي يلبي أذواق جميع أفراد العائلة، حيث يمكن لكل أفرادها تجربة جميع أنواع الألعاب والأنشطة الممتعة، والانطلاق في جولات مشوقة، والاستمتاع بالعروض المسرحية الرائعة، والمشاركة في ورش العمل التعليمية، وتناول الوجبات الخفيفة الصحية والحلويات في مقهى مدهش.

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