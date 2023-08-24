دعوى إعادة هيكلة «دريك آند سكل» إلى «الاستئناف»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دريك آند سكل» صدور حكم محكمة التمييز المتعلق بدعوى إعادة الهيكلة بنقض حكم محكمة الاستئناف وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد.

ووفق إفصاح لسوق دبي، قالت الشركة: «بالإشارة إلى الإفصاح الأخير في شأن الطعن المقدم من الشركة في طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، يسر الشركة إعلام المساهمين بصدور حكم محكمة التمييز المتعلق بدعوى إعادة الهيكلة المحددة في 22 أغسطس 2023 فقد أصدرت المحكمة حكمها في الطعن رقم 8 لسنة 2023 بنقض حكم محكمة الاستئناف رقم 3052 لسنة 2021 وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد».

الطعن

وأضافت: «عللت محكمة التمييز أسباب النقض بوجوب قبول الإجراءات وفق الأزمة المالية الطارئة مع الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف قد سبق أن أصدرت حكمها بتاريخ 2022/11/23 بقبول افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً لإجراءات قانون الإفلاس العادية وليس في ظل ظروف الأزمة المالية الطارئة، الأمر الذي دعا الشركة إلى الطعن في ذلك الحكم». وتابعت: «كما نشير إلى أن محكمة التمييز أشارت في حكمها إلى أن الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي قد تصدى للمهمة المكلف بها وفق أحكام القانون».

إجراءات

وأكدت الشركة أنه فور انتهاء الإجراءات أمام محكمة الاستئناف، والتصديق من قِبل المحكمة على استكمال إجراءات إعادة الهيكلة بالصيغة النهائية، ستباشر الشركة إجراءات رفع رأس مال الشركة وإعادة التداول للسهم، وممارسة نشاطها بأفضل من السابق، ما يضمن للمساهمين استعادة حقوقهم وتعظيم ربحهم.

تأجيل الدعوى

يشار إلى أن محكمة التمييز كانت قد أجلت الدعوى الخاصة بالطعن المقدم من قبل شركة دريك آند سكل إنترناشيونال بخصوص إعادة الهيكلة عدة مرات. وأوصت النيابة العامة في أكتوبر من العام الماضي، بافتتاح إجراءات إفلاس الشركة، والموافقة على السير في إجراءات خطة إعادة الهيكلة المالية لديون الشركة وشركاتها التابعة. ووضعت دريك آند سكل بالتعاون مع المستشارين والخبراء الماليين القانونيين المحليين والعالميين، وبالتنسيق مع دائنيها وبموافقة مساهميها خطة لإعادة هيكلة ديونها بحيث يتم شطب 90% من مديونيتها وتحويل الجزء المتبقي من المديونية إلى صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم.

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