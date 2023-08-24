شركة تعدين عالمية تنقل تداولاتها إلى دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أسست شركة «إن إم سي نوريلسك نيكل» الروسية مكتباً لها في دبي في ديسمبر الماضي، بحسب ما جاء في ملفات وسجلات الشركة الرسمية، والتي اطلعت عليها وكالة «بلومبرغ».

وتعد الشركة أكبر شركة منتجة للنيكل المصقول وأكبر شركة منقبة عن عنصر البلاديوم على مستوى العالم، وأكبر شركة تعدين على مستوى روسيا.

وأفادت «بلومبرغ» أن الشركة أسست مكتبها في دبي بعنوان «جرينيتش هولدينجز ليمتد»، وأن المكتب يقع في مركز دبي المالي العالمي.

وذكرت الوكالة أن الشركة تضع في اعتبارها مزاولة بعض تداولاتها ووظائفها الإدارية من مكتبها في دبي.

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