«موديز»: نشاط الأعمال وراء ارتفاع أرباح بنوك الإمارات

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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أكدت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين أن ارتفاع ربحية أكبر أربعة بنوك في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري، يأتي على خلفية قوة نشاط الأعمال التجارية في الدولة، في سياق احتفاظ اقتصاد الإمارات عموماً بقوته.

وبحسب تقرير أصدرته «موديز»، فإن البنوك الأربعة وهي: «أبوظبي الأول»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي التجاري» و«دبي الإسلامي»، قد استأثرت مجتمعة بنسبة 77% من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة في مارس 2023، بينما سجلت مجتمعة في التاريخ نفسه أرباحاً صافية مجمعة بلغت قيمتها 7.4 مليارات دولار (27.3 مليار درهم)، بالمقارنة مع 4.4 مليارات دولار في مارس 2022.

وذكر التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة حجم الأعمال التجارية في الإمارات في سياق احتفاظ اقتصادها بزخم أدائه قد رفعا صافي الدخل للبنوك الأربعة من سعر الفائدة بنسبة 37% بصفة سنوية.

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