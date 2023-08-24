الأسواق الخليجية تتصدر وجهات صادرات أعضاء غرفة دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لوجهة صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام 2023، حيث احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في وجهة صادرات أعضاء الغرفة بإجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات بلغت 35 مليار درهم، وبنمو 15.1% مقارنة بقيمتها خلال النصف الأول من العام 2022.

واحتلت الكويت المرتبة الثانية في بقيمة إجمالية 12.8 مليار درهم، في حين احتلت قطر المرتبة الثالثة بقيمة إجمالية بلغت 12.4 مليار درهم، محققة نمو 39.3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وحلت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بقيمة إجمالية بلغت 7.8 مليارات درهم، بنمو 20%.

وحلت مصر في المرتبة الخامسة بإجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات بلغت 5.3 مليارات درهم، في حين احتل العراق المرتبة السادسة بقيمة إجمالية بلغت 4.7 مليارات درهم، بنمو 95.8%.

وذكر محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن تنوع أسواق صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، يعكس في الواقع مرونة تجار دبي، وقدرتهم على التأقلم مع المتغيرات الدولية في الأسواق العالمية، معتبراً أن جهود الغرفة المكثفة سواء من خلال مكاتبها التمثيلية الخارجية، أم من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية التجارية المتنوعة قد لعبت دوراً مهماً في تحقيق نمو في قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء بلغ 7% خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلة 137.6 مليار درهم.

وحسب بيانات غرفة تجارة دبي، ووفق قائمة أكثر الأسواق نمواً في قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي، احتوت القائمة على دول في مناطق متنوعة منها استونيا ولاتفيا وإسواتيني وسورينام وزامبيا، بالإضافة إلى كل من نيكاراجوا وجيبوتي وجورجيا والبرتغال وكازاخستان والبيرو وبنما وليتوانيا.

الأكثر نمواً

ووفق إحصاءات غرفة تجارة دبي، سجلت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى مناطق معينة نمواً كبيراً مقارنة بمناطق أخرى، حيث تصدرت منطقة جنوب القارة الأفريقية هذه القائمة بتحقيقها نمواً في صادرات الأعضاء بلغ 81% خلال النصف الأول من العام الحالي، بإجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات للأعضاء للمنطقة بلغت 477.2 مليون درهم، مقارنة بـ 264 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

واحتلت منطقة آسيا الوسطى المرتبة الثانية، بنمو 66%، حيث بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إليها 1.2 مليار درهم مقارنة بـ 708.3 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من العام 2022، واحتلت منطقة شرق أوروبا المرتبة الثالثة بنمو 63%، حيث بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إليها 717.1 مليون درهم مقارنة بـ 440.9 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وجاءت منطقة شمال أوروبا في المرتبة الرابعة بنمو 60%، حيث بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إليها 517.4 مليون درهم مقارنة بـ 323.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2022. وحلت منطقة شرق أفريقيا في المرتبة الخامسة بتحقيقها نمواً بنسبة 60%، حيث بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إليها 4.9 مليارات درهم مقارنة بـ 3.1 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام 2022.

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