1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، الأربعاء، تسجيل 487 مبايعة بقيمة 1.22 مليار درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 228.23 مليون درهم، و448 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 991.24 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في منطقة القوز الثانية، تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات. وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 73 مبايعة بـ 124 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 40 مبايعة بـ 129 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 591.09 مليون درهم، منها 14 رهن أراض بـ 23.74 مليون درهم و102 رهن فلل وشقق بـ 567.35 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المزهر الأولى بـ250 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز