41.5 % نمو رصيد «المركزي» من الذهب بنهاية يونيو

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن مصرف الإمارات المركزي أن رصيده من الذهب ارتفع على أساس سنوي 41.5 % بنهاية يونيو الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 16.768 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة تعادل أكثر من 4.9 مليارات درهم، مقارنة بنحو 11.853 مليار درهم في يونيو 2022.

وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد خلال النصف الأول من العام الجاري 4.5 % أو ما يعادل 723 مليون درهم مقارنة بنحو 16.045 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة بـ4.044 مليارات درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

من جهة أخرى، أعلن المركزي عن ارتفاع عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة بنهاية النصف الأول. وأوضح، أن عدد موظفي البنوك ارتفع إلى 36737 موظفاً في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ35830 موظفاً بنهاية ديسمبر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.53 % أو 907 موظفين جدد.

وتوزع عدد موظفي البنوك بواقع 29577 موظفاً في البنوك الوطنية بنهاية يونيو الماضي، بنمو 2.92 % أو 840 موظفاً جديداً مقارنة بـ 28373 موظفاً في نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى 7 آلاف و160 موظفاً في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 0.94 % أو 67 موظفاً جديداً مقارنة بـ 7 آلاف و93 موظفاً في نهاية ديسمبر 2022.

وشهدت أعداد العاملين في بنوك الدولة ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية من 33 ألفاً و444 موظفاً في نهاية 2020 إلى 33 ألفاً و491 موظفاً في نهاية 2021، وصولاً إلى 35 ألفاً و830 موظفاً في نهاية 2022. وأشار المركزي إلى أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة بلغ 61 مصرفاً، تضم 22 مصرفاً وطنياً، و39 بنكاً أجنبياً.

ووصل عدد فروع البنوك إلى 565 فرعاً في نهاية النصف الأول، موزعة بواقع 493 فرعاً للبنوك الوطنية و72 فرعاً للبنوك الأجنبية.

وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الوطنية إلى 47، فيما وصل عدد مكاتب الصرف إلى 21 مكتباً.

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