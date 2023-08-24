«عزيزي» تبيع وحدات «كريك فيوز 1 و2»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «عزيزي» للتطوير العقاري، عن بيع 94% من مشروعها «كريك فيوز 2» و100% من «كريك فيوز 1»، وهما المشروعان الفاخران على ضفاف خور دبي بمدينة دبي الطبية. ومن المقرر إنجاز «كريك فيوز 2» في الربع الأول من العام 2024.

ويضم مشروع «كريك فيوز 2» نحو 587 وحدة تشتمل على 116 استوديو و436 شقة بغرفة واحدة و35 شقة بغرفتين. وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «نلاحظ بوضوح تنامي الطلب على العقارات ذات المواصفات العالمية في دبي.

ونشعر بالفخر إزاء سرعة بيع مشاريعنا التي تحظى بجاذبية عالية في أوساط المستثمرين الأذكياء من جميع أنحاء العالم، ويقدم «كريك فيوز 2» نموذجاً على ذلك. وبعد بيع 94% من إجمالي عدد الوحدات حتى الآن، ونتطلع الآن إلى إنجازه بسرعة، وتسليم الوحدات إلى مئات العائلات التي ستنتقل إليه في الربع الأول من العام المقبل».

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