دبي تحتضن أول مشروع لعلامة «إس إل إس» خارج الأمريكتين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «رؤيا للتطوير العقاري»، التي أطلقت أخيراً في الإمارات، عن باكورة مشاريعها العقارية والذي يحمل اسم «إس إل إس ريزيدنسس». يقع المشروع السكني في نخلة جميرا ومن المقرر افتتاحه عام 2026، ويعد أول مشروع مستقل يحمل العلامة التجارية «إس إل إس» خارج الأمريكتين.

وسيتم إنشاء المشروع السكني على الهلال الغربي بنخلة جميرا، وسيجري تطويره من قبل شركة «رؤيا للتطوير العقاري»، على أن تتولى شركة «إينيسمور»، عمليات الترخيص والإدارة. سيضم المشروع 113 وحدة سكنية ذات مساحات متنوعة تتراوح بين غرفتين إلى ثلاث غرف نوم، وشقق دوبلكس مؤلفة من ثلاث أو أربع غرف نوم، انتهاءً بشقق بنتهاوس تضم ثلاث أو أربع غرف نوم. ولتوفير قدر أكبر من الخصوصية، سيستضيف الطابق الأرضي 13 وحدة سكنية مؤلفة من غرفتين إلى أربع غرف نوم، وتأتي كل منها مزودة بحديقة خاصة لتوفير أجواء مفعمة بالسكينة والتميز.

تولت شركات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي العالمية تصميم مشروع «إس إل إس ريزيدنسس»، وروعي في تصميم جميع وحداته السكنية تجسيد روح أمواج المحيط، واستخدام أشكال مجردة وتصاميم داخلية أنيقة تعكس جوهر العلامة التجارية «إس إل إس». وبفضل الوصول المباشر والحصري إلى الشاطئ والإطلالات البانورامية الخلابة على أفق مرسى دبي ونخلة جميرا، من المقرر أن يصبح «إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا» رمزاً للحياة الفاخرة العصرية التي تجمع بين الهندسة المعمارية المميزة والجمال الطبيعي للبيئة المحيطة.

وقال لويس أبي عبود، الرئيس التنفيذي للتطوير ونائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى «إينيسمور»: «يشكل تعاوننا مع شركة «رؤيا» للتطوير العقاري خطوة مهمة واستراتيجية في مسيرة شركة «إينيسمور». وسوف نعمل سوياً على إرساء معايير جديدة للتميز في دبي من خلال المشروع السكني المرموق «إس إل إس ريزيدنسز» بنخلة جميرا».

من جهته، أكد رامي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «رؤيا» للتطوير العقاري، أن مشروع «إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا» سيشكل إضافة نوعية إلى جزيرة نخلة جميرا المرموقة وأنه سوف يستقطب السكان الباحثين عن تجربة معيشية فاخرة وغير مسبوقة. ومن خلال التعاون المثمر بين شركة «رؤيا للتطوير العقاري» وشركة «إينيسمور» للضيافة، من المقرر أن يعيد المشروع صياغة مفهوم أسلوب الحياة فائق الفخامة في جزيرة نخلة جميرا الشهيرة.

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