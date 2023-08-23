10 أيام من التخفيضات على المستلزمات المدرسية في إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق غداً الخميس، في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الثالثة من معرض «تخفيضات الصيف 2023»، وسط مشاركة واسعة من كبرى الشركات المتخصصة في مجال المنتجات والأدوات المدرسية والمكتبات ومتاجر القرطاسية، إلى جانب أشهر العلامات التجارية الرائدة في قطاع تجارة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المنزلية والمفروشات.

ويقدم الحدث الذي تنظمه شركة «ليز ايفنت» ويستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل، فرصة مهمة للطلبة وأولياء الأمور لاقتناء مختلف المستلزمات المدرسية بما يتضمنه من تخفيضات كبرى وعروض قيمة على مجموعة واسعة من أفضل المنتجات في قائمة اللوازم المدرسية والتعليمية، والتي تشمل الملابس وأدوات القرطاسية، والحقائب المدرسية والأدوات المكتبية والأقلام، وأجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية، إلى جانب عرض كبير لأحدث الأجهزة المنزلية، والسلع الاستهلاكية.

دعم أولياء الأمور والطلبة

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن معرض «تخفيضات الصيف» ينسجم مع الأهداف الأساسية لفعاليات عروض «صيف الشارقة 2023» التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في الإمارة، وتلبية احتياجات كل أفراد المجتمع في مختلف المجالات، حيث يحرص مركز إكسبو الشارقة من خلال هذا الحدث إلى توفير الدعم لأولياء الأمور والطلبة للحصول على المستلزمات المدرسية، من خلال ما يقدمه العارضون من تخفيضات وعروض ترويجية استثنائية على مجموعة واسعة من المنتجات التي يحتاجونها قبل العودة إلى المدارس، إضافة إلى دعم سوق القرطاسية واللوازم المدرسية والذي يشهد نمواً ملحوظاً في دولة الإمارات، بسبب الاستثمار الحكومي المتزايد في القطاع التعليمي، وارتفاع الدخل المتاح للإنفاق.

فرصة متميزة

من جانبه أشار جاكوب جاكوب فارغيز الرئيس التنفيذي لشركة «ليز إيفنت» إلى أن الحدث الذي يتزامن مع انتهاء الإجازة الصيفية واستعداد العائلات والأطفال للعودة إلى المدارس، يشكل فرصة متميزة لأولياء الأمور والطلبة للحصول على كل المستلزمات المدرسية ومختلف المنتجات وبأسعار تنافسية، ولا سيما أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات المتخصصة في مجال المستلزمات المدرسية، هذا إلى جانب حضور أشهر العلامات التجارية الرائدة في قطاع تجارة التجزئة، ما يضمن توفير تجربة تسوق فريدة للزوار تتميز بتنوع وشمولية المنتجات المقدمة، متوجهاً بالشكر لمركز إكسبو الشارقة لاستضافة هذا الحدث وحرصه على تقديم كل أشكال الدعم لضمان نجاحه.

ويشهد المعرض الذي سيفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 11 مساءً، العديد من مفاجآت التسوق مع سعي العارضين لتقديم تخفيضات كبرى على جميع المستلزمات المدرسية وهو ما يتيح للعائلات شراء ما يحتاجونه بأسعار تنافسية.

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