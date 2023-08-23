«موديز»: قوة الاقتصاد والأعمال التجارية وراء ارتفاع أرباح بنوك الإمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

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أكدت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين أن ارتفاع ربحية أكبر أربعة بنوك في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري، يأتي على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة وقوة نشاط الأعمال التجارية في الدولة، في سياق احتفاظ اقتصاد الإمارات عموماً بقوته.

وبحسب تقرير أصدرته «موديز»، فإن البنوك الأربعة وهي: «أبوظبي الأول»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي التجاري» و«دبي الإسلامي»، قد استأثرت مجتمعة بنسبة 77% من اجمالي الأصول المصرفية بالدولة في مارس 2023، بينما سجّلت مجتمعة في نفس التاريخ أرباحاً صافية مُجمّعة بلغت قيمتها 7.4 مليارات دولار (27.3 مليار درهم)، بالمقارنة مع 4.4 مليارات دولار في مارس 2022.

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