أسعار الذهب في الإمارات تستقر.. وترتفع عالمياً

المصدر: دبي - محمود حسن

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شهدت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الأربعاء 23 أغسطس، استقراراً في الأسعار بارتفاع هامشي، وسط ارتفاع الأسعار العالمية.

ووفقاً لأسعار اليوم الأربعاء، التي تم تداولها، فقد سجل سعر الذهب عيار «غرام 24» 230.75 درهماً، بينما سجل سعر الذهب عيار «غرام 22» مستوى 213.50 درهماً، أما سعر الذهب عيار «غرام 21» فقد استقر عند 206.75 دراهم، وسجل الذهب عيار «غرام 18» نحو 177.25 درهماً.

وعالمياً ارتفع الذهب، إذ ساعد تراجع طفيف للدولار، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية المعدن الأصفر على الاستقرار بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار، مع ترقب المستثمرين مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى، بشأن مسار أسعار الفائدة.

وخلال التداولات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1900.09 دولار للأوقية (الأونصة)، مبتعداً أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر، الذي سجله الأسبوع الماضي، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1928.60 دولاراً.

وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في شهرين، في حين توقف الارتفاع، الذي أخذ عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً تقريباً، مما قدم بعض الدعم للذهب، الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 23.49 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 في المئة إلى 920.04 دولاراً، في حين استقر البلاديوم عند 1260.23 دولاراً.

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