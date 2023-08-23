«بيوند ون» تستحوذ على «فيرجن موبايل أمريكا اللاتينية»

المصدر: بوغوتا/ كولومبيا - البيان

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أعلنت «بيوند ون»- مزود الخدمات الرقمية وشركة الاستثمار والتشغيل في قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والتي يقع مقرها الرئيسي في دبي، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار العالمية الخاصة «بريورا مانجمينت هولدينغ دبي»- عن استحواذها على شركة «فيرجن موبايل أمريكا اللاتينية»، وهي مشغل رائد لشبكة المحمول الافتراضية مع عمليات نشطة في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك المكسيك وكولومبيا.

وتمكـنت «فيرجن موبايل أميركا اللاتينية» من تمهيد الطريق كونها مزوداً رقمياً رائداً لخدمات الهاتف المحمول في أمريكا اللاتينية، منذ إطلاقها في العام 2012، وتقدم خدماتها حالياً لأكثر من ثلاثة ملايين مستخدم، مع فريق عمل مكـون من 700 موظف.

وفي ظل توقعات الصناعة، التي تشير إلى قوة إمكانات النمو في سوق أمريكا اللاتينية، مدفوعة بزيادة انتشار الهواتف الذكية، واستخدام محتوى الفيديو، ستنمو حركة بيانات الهاتف المحمول بأكثر من أربعة أضعاف في جميع أنحاء المنطقة على مدار السنوات الست المقبلة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ ثلاثة أضعاف - لترتفع من 7.9 غيغابايت شهرياً إلى 35 غيغابايت شهرياً.

وتعتزم «بيوند ون» أن تصبح مزوداً رائداً للخدمات الرقمية في أسواق النمو حول العالم، وإعادة تغيير طريقة تفاعل المستهلكين مع التكنولوجيا بشكل جذري، ويقود استراتيجية الاستثمار والإدارة التشغيلية للشركة فريق متميز من التنفيذيين الدوليين المتمرسين في الصناعة، يدعمهم تمويل من شركة «بريورا مانجمنت هولدينغ دبي»، المملوكة لرجل الأعمال السويسري ريمو ستوفيل.

وهذه هي الصفقة الثانية لشركة «بيوند ون»، بعد استحواذها الأول في وقت سابق من هذا العام على «فيرجن موبايل» الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعمل حالياً في الإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عُمان.

وتعد مجموعة «فيرجن» مستثمراً بنسبة أقلية، إلى جانب «بيوند ون» في «فيرجن موبايل» الشرق الأوسط وأفريقيا، وستشارك أيضاً إلى جانب «بيوند ون» في «فيرجن موبايل أمريكا اللاتينية»، مع اتفاقيات طويلة الأجل للعلامة التجارية مع كلتا الشركتين.

وقال ماركوس تاغـر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيوند ون»: «إن دخولنا إلى سوق أمريكا اللاتينية يمثل علامة فارقة ناجحة لشركة «بيوند ون»، في إطار طموحاتنا العالمية لتحسين حياة الناس، من خلال الاتصال الرقمي بطريقة مبتكرة حقاً، وتقدم «فيرجن موبايل» أمريكا اللاتينية فرصة كبيرة للنمو، من خلال قاعدة مستخدمين كبيرة وبصمة ملموسة، ونحن ملتزمون بخدمة عملائنا والنمو معهم في جميع أنحاء المكسيك وكولومبيا وخارجها».

وقال خوان ييرمو فيليز أوسبينا، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرجن موبايل أمريكا اللاتينية»: «إن هذا الفصل الجديد لشركة «فيرجن موبايل» أمريكا اللاتينية سيوفر لعملائنا خدمة وتحسينات للمنتجات، مع الحفاظ على القيم التي تتشاركها «فيرجن موبايل» أمريكا اللاتينية و«بيوند ون». ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستمكننا من تقديم خدمة أفضل لعملائنا، وستجعلنا من خلال العمل مع فريق «بيوند ون» جزءاً من تطور الصناعة في أمريكا اللاتينية وخارجها».

وقال جوش بايليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فيرجن»: «يمثل الاستثمار من «بيوند ون» فصلاً جديداً مثيراً لشركة «فيرجن موبايل» أمريكا اللاتينية، حيث يجلب قوة حيوية وإضافية لفرق العمل بينما يعتمدون على سجل «فيرجن موبايل» القوي والنهج المبتكر، وتتشارك «بيوند ون» و«فيرجن موبايل» التزاماً راسخاً تجاه العملاء، ولدينا ثقة كاملة في مستقبل الشراكة».

وسيقوم الفريق التنفيذي العالمي لشركة «بيوند ون» بقيادة «فيرجن موبايل أمريكا اللاتينية»، إلى جانب فرق «فيرجن موبايل أمريكا اللاتينية» في كل سوق نشطة. ومعاً يسخرون خبراتهم المتخصصة في الصناعة ورؤيتهم المشتركة لبناء عالم رقمي، يتيح للمستهلكين انتقاء واختيار ما يريدون بالضبط، بدلاً من الخيارات المحدودة من الباقات الموضوعة مسبقاً.

وكونه جزءاً من برنامج التنفيذ المستمر والمخطط لكل سوق، ستبدأ «بيوند ون» في تقديم خدمات وتجارب وتقنيات جديدة، لتبسيط حياة العملاء وإثرائها، مما يتيح لهم الوصول إلى خدمات الاتصال، والخدمات المصرفية، والترفيه، والرعاية الصحية، والتعليم والمزيد في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

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