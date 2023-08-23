41.5 % نموا سنويا في رصيد "المركزي" من الذهب بنهاية النصف الأول

المصدر: وام

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أعلن مصرف الإمارات المركزي أن رصيده من الذهب ارتفع على أساس سنوي بنسبة 41.5% بنهاية يونيو الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 16.768 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة تعادل أكثر من 4.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 11.853 مليار درهم في يونيو 2022.

وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 4.5% أو ما يعادل 723 مليون درهم مقارنة بنحو 16.045 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي 2022.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.

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