«موانئ دبي» تطلق برنامج تنمية المواهب الوطنية 2023

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) برنامج تنمية المواهب الوطنية 2023، المسمى اختصاراً (20 اكسيل - 20Xel)، وهو برنامج استشرافي لتدريب وتطوير قدرات الجيل القادم من المواهب الإماراتية في مجالات التجارة والأعمال اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد. ويحظى البرنامج بأولوية استثنائية من المجموعة ورئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي. والبرنامج مفتوح للخريجات والخريجين من جميع التخصصات.

وسيحصل المشاركون على دبلوم في إدارة سلاسل التوريد الدولية من كلية روتردام للإدارة الهولندية المرموقة، بالإضافة إلى التدريب العملي والتوجيه من مرشدين ذوي خبرة في «دي بي ورلد». يعد برنامج تنمية المواهب الوطنية ركيزة أساسية لجهود التوطين التي تبذلها المجموعة والتي تلتزم بجذب المواهب الإماراتية ورعايتها. ويهدف البرنامج إلى تعزيز ثقافة التفاني وروح الفريق الواحد، إضافة إلى ثقافة الابتكار في قطاع من أكثر قطاعات الأعمال حيوية على الإطلاق وهو المساهم القوي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي ودولة الإمارات.

تسجيل

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): «يسعدنا أن نعلن عن بدء التسجيل للخريجين الإماراتيين في برنامج تنمية المواهب الوطنية (20 اكسيل - 20Xel) لتطوير مسيرتهم المهنية معنا، وتنبع مبادئ هذا البرنامج من رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. هذه الرؤية الشاملة مبنية على التزام ثابت بالتميز والإبداع وتعزيز نموذج مستنير للتقدم، ويتمثل هدفنا الأساسي في المساهمة بفعالية في الحفاظ على مكانة دبي الرائدة كوجهة استثمارية عالمية، متجاوزة دورها السابق كوجهة اقتصادية إقليمية».

وأضاف: «إننا نستثمر بقوة في اقتصاد المعرفة، وفي المواهب الإماراتية المتميزة. ومن خلال هذا البرنامج، نسعى إلى تمكين وتنمية مجموعة من القادة الاستثنائيين الذين سيلعبون أدواراً أساسية في تشكيل المستقبل واستمرار الازدهار والدخول في حقبة جديدة من النمو».

مهارات

ويركز البرنامج على مبادئ المجموعة الخمسة المتمثلة في: التعاون، وخلق النمو، والتكيف والتطور، ومنح الأولوية للمتعاملين، وبناء مستقبل أفضل، حيث استطاعت المجموعة تحقيق الريادة في مجتمع مشغلي الموانئ والهيئات التجارية، ولعبت وما زالت تلعب دوراً مهماً في تطوير دولة الإمارات واقتصادات الدول التي تعمل فيها. وكانت القيادة الرشيدة قد كثفت جهود التوطين التي أصبحت أمراً بالغ الأهمية لتحقيق طموحات الدولة لتكون الوجهة الأولى للعيش والعمل والاستثمار. لا يقتصر دور مجموعة موانئ دبي العالمية على دبي ودولة الإمارات، بل يمتد حضورها إلى 73 دولة في ست قارات، حيث تتعامل مع حوالي 10% من تجارة الحاويات العالمية. ولقد أتاح نموها منذ تأسيس المجموعة في 2005 أن تصبح علامة تجارية إماراتية قوية، مؤكدة مكانة دبي كمركز مزدهر للتجارة والخدمات.

توطين

ويعتبر برنامج تنمية المواهب الوطنية (20 اكسيل) 2023 جزءاً من جهود التوطين، حيث تمثل المجموعة فرصة مفتوحة على المستقبل أمام الشباب الإماراتي الطموح، ويساهم انضمامهم في إعادة تصور مشهد التجارة العالمية، وقد حازت «دي بي ورلد» على شهادة «أفضل مكان للعمل»، وهي شهادة معتمدة عالمياً تمنح للمؤسسات التي تتمتع بمستوى أداء عالٍ ولديها ثقافة إيجابية مبنية على الثقة والعمل الجماعي. كما تحرص المجموعة على الالتزام بالاستفادة من التجارب والأفكار المتنوعة لدى موظفيها، وتعمل على تطويرها الدائم لتمكينهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم، وخلق أفضل بيئة عمل للجميع.

وكان 17 مشاركاً حصلوا في وقت سابق من هذا العام على درجة الدبلوم في إدارة سلاسل التوريد من كلية روتردام للإدارة، منهم 6 خريجات و11 خريجاً. وقد تم تدريس ثمانية أجزاء من البرنامج افتراضياً لفترة امتدت 18 شهراً، فيما تم استكمال الجزء النهائي من البرنامج بالحضور الفعلي، حيث تسنى للمشاركين فرصة زيارة مواقع مختلفة شملت الموانئ ومراكز الأعمال اللوجستية.

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