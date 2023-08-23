«عروض العودة للمدارس» بتخفيضات تصل إلى %75

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت فعاليات «عروض العودة للمدارس»، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة ضمن «عروض صيف الشارقة»، لتقدم للطلبة وأولياء الأمور فرصة استثنائية لاقتناء مختلف المستلزمات المدرسية بما يتضمنه الحدث من تخفيضات كبرى تصل إلى 75 % على مجموعة واسعة من أفضل المنتجات في قائمة اللوازم المدرسية والتعليمية.

وتشهد «عروض العودة للمدارس» التي تتواصل حتى 3 سبتمبر المقبل، مشاركة واسعة من مراكز التسوق والمكتبات ومتاجر القرطاسية في كل مدن إمارة الشارقة، لتقدم العديد من مفاجآت التسوق بما فيها التخفيضات الكبرى والعروض القيمة على مجموعة واسعة من أفضل المستلزمات المدرسية والتي تشتمل على الملابس أدوات القرطاسية، والحقائب المدرسية والأدوات المكتبية والأقلام، وغيرها العديد من المنتجات التي تتناسب مع كل الأذواق والفئات العمرية المختلفة وبأسعار مناسبة للجميع.

وأكد عبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، أن «عروض العودة للمدارس» مبادرة سنوية تحرص غرفة الشارقة على تنظيمها انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية في توفير الدعم لأولياء الأمور والطلبة للحصول على المستلزمات المدرسية من خلال ما تقدمه متاجر التجزئة من تخفيضات وعروض ترويجية على مجموعة واسعة من المنتجات التي يحتاجونها قبل العودة إلى المدارس.

وأكد إبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بغرفة الشارقة، أن «عروض العودة للمدارس» تشهد هذا العام مشاركة واسعة من قبل مراكز التسوق والمكتبات والمتاجر، وهو ما يضمن توفير فرصة متميزة لأولياء الأمور والطلبة للحصول على كل المستلزمات المدرسية ومختلف المنتجات وبأسعار تنافسية.

بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، أعلنت متاجر جيان وأسواق عن طرح عروض العودة للمدارس في جميع محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت في دبي حتى 3 سبتمبر. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 100 درهم في متجر جيان في دبي هيلز، وسوبر ماركت جيان في الفرجان أو أسواق في أم سقيم، الحصول على خصم فوري بنسبة 30٪ على تذاكر الدخول لـ «آي إم جي عالم من المغامرات»، كما سيحصلون على الخصم الفوري نفسه عند إنفاقهم 50 درهماً فقط في متاجر جيان أو أسواق الأخرى.وقال مارك لوران، مدير التجزئة والمنتجات الاستهلاكية في جي إم جي: «نطرح للعملاء عروضاً خاصة بموسم العودة للمدارس، تتيح لهم الحصول على منتجات قيمة وعالية الجودة، والتمتع بتجربة تسوق مريحة أثناء الاستعداد للموسم الدراسي الجديد، مع الكثير من المرح والتسلية.

نواصل في جي إم جي توسيع شبكة متاجرنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تم تصميم حملة العودة للمدارس لإشراك قاعدة عملائنا المتنوعة الذين يتسوقون من متاجرنا المنتشرة في أنحاء الإمارات وغمرهم بمشاعر البهجة والسعادة».

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