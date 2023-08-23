«ماي فاتورة» تحصل على ترخيص تحصيل الدفعات بالإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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حققت منصة «ماي فاتورة»، المتخصصة في خدمات الدفع الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط، إنجازاً مهماً من خلال الحصول على تراخيص من بنوك مركزية في 6 دول عربية، ومن بين هذه التراخيص ترخيص تحصيل الدفعات من مصرف الإمارات المركزي. ومن خلال هذه التراخيص، ستقدم «ماي فاتورة» مفهوماً مبتكراً وهو «مدفوعات بلا حدود» لعملائها، بهدف تيسير قبول المدفوعات عبر الحدود بكل سهولة. بالإضافة إلى ذلك، ستعزز هذه المبادرة مفاهيم الثقة وسهولة إتمام المعاملات في مجال الدفع الرقمي، وستبسط خدمات تجميع الدفع مباشرة دون الحاجة إلى وسيط مصرفي.

وبموجب حصولها على تراخيص من المصارف المركزية في الإمارات، والسعودية، والكويت، والبحرين وقطر، إلى جانب حصولها على موافقة من البنك المركزي المصري، أصبحت «ماي فاتورة» قادرة الآن على تقديم خدمات قبول المدفوعات وحلول الدفع الرقمية.

وسوف يمنح هذا التحول الاستراتيجي الشركة مزيداً من الاستقلالية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات استثنائية للتجار. وانطلاقاً من مفهوم (مدفوعات بلا حدود)، ستتيح شركة «ماي فاتورة» للتجار الإقليميين والدوليين إمكانية قبول العديد من طرق الدفع المحلية بكل سلاسة.

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