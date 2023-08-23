7.17 مليارات درهم تصرفات عقارات عجمان في 6 أشهر بنمو %15.6

المصدر: (عجمان - وام)

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تجاوزت قيمة التصرفات العقارية في عجمان 7.17 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري محققة نمواً بنسبة 15.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، حسب الإحصائيات الواردة في التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن عدد التصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 5310 تصرفات عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 7.17 مليارات درهم فيما بلغ حجم التداول 4.57 مليارات درهم من إجمالي3980 عملية تداول، مشيراً إلى تسجيل 972 عملية رهن بقيمة 1.55 مليار درهم.

وأوضح المهيري أن القطاع العقاري في عجمان حافظ على زخمه محققاً معدلات إيجابية وأرقاماً استثنائية متصاعدة نتيجة الطلب المتزايد على العقارات واستمرار تدفق الاستثمارات على مختلف المشاريع العقارية في الإمارة، مشيراً إلى أن شهر مايو الماضي شهد تحقيق أعلى قيمة تصرفات عقارية بإجمالي 1.9 مليار درهم وبنمو تخطى 133% مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2022.

وأضاف إن مشروع «عجمان ون» تصدر قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «مدينة الإمارات» و «كورنيشريزيدنس»، كما جاء «حي الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من «الزاهية» و (المنامة 13)، وشهدت منطقة( المويهات 1) أعلى قيمة مبايعة بـ 72 مليون درهم.

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