إطلاق الدورة الخامسة من مشروع مؤشر النضج الإحصائي بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق مركز الإحصاء في أبوظبي الدورة الخامسة من مشروع مؤشر النضج الإحصائي لإمارة أبوظبي لعام 2023، الذي يقيس جاهزية الجهات الحكومية في أبوظبي لإنتاج ونشر إحصاءات تتفق مع الأساليب والمعايير والمنهجيات المعتمدة من المركز.

ويُعد مؤشر النضج الإحصائي أداة مهمة، لضمان جودة البيانات، ودقة الإحصاءات الرسمية، التي تنتجها الجهات الحكومية، ضمن منظومة العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي.

وخلال فعالية الإطلاق كرم المركز ممثلين عن 28 جهة حكومية نظراً لجهودها وتعاونها، خلال الدورة الرابعة من المشروع لعام 2022.

وقال عبد الله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء- أبوظبي بالإنابة: «إن التقدم الملحوظ، الذي حققته الجهات الحكومية المشاركة في مشروع مؤشر النضج الإحصائي لعام 2022 هو خطوة مهمة نحو تمكين حكومة أبوظبي استناداً إلى البيانات، ويعكس التقدم الكبير في مستويات النضج الإحصائي لدى الجهات التزام حكومة أبوظبي بالاستثمار في البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات بإحصاءات وتحليلات دقيقة وموثوقة».

وعقد المركز ورشة عمل، حضرها عدد من ممثلي الجهات المشاركة في مشروع النضج الإحصائي لإمارة أبوظبي، تم خلالها عرض معايير ومنهجية التقييم المعتمدة لإنتاج الجهات للمؤشرات الإحصائية، إضافة إلى الجدول الزمني، الذي يوضح مراحل تنفيذ الدورة الخامسة من المشروع.

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