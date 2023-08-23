سوق دبي يواصل ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي

المصدر: دبي - محمد عباس

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، في ختام تداولات أمس، وربح رأسماله السوقي 2.4 مليار درهم، بدعم قطاعات المالية والعقار والمرافق العامة، مغلقاً عند 4068.52 نقطة بارتفاع بلغ 0.37%، أو ما يعادل 14.88 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 685.85 مليار درهم في نهاية أول أمس إلى 688.26 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهما «تبريد» و«بنك المشرق» ارتفاعات 17 شركة بسوق دبي، وارتفعا 6.8% و3.4% على التوالي، في حين تصدر سهم «الاتحاد العقارية» تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة بنحو 89.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.7% إلى 0.422 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة جاوزت 58 مليون درهم، ثم مصرف عجمان بسيولة 54.22 مليون درهم.

شهد سوق دبي المالي صعود أسهم أملاك للتمويل 3.3%، وشعاع كابيتال 3.1%، والإثمار القابضة 2.75%، وزاد دبي الإسلامي 1.4%، وإعمار العقارية 0.15%.

سيولة

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.6 مليار درهم بختام جلسة أمس توزعت بين 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي و420.12 مليون درهم في سوق دبي.

وسجل السوقان إجمالي 26.3 ألف صفقة شملت 624.9 مليون سهم، بواقع 346.76 مليون سهم في دبي و278.2 مليون سهم في أبوظبي.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9766.47 نقطة، متراجعاً 0.1%.

وتصدر «ملتيبلاي» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 266.6 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 205.76 ملايين درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 112.4 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم أم القيوين للاستثمارات العامة 6.9%، هيلي القابضة 5.9%، بالمز الرياضية 5.2%، وملتيبلاي 4.4%، وأدنوك للحفر 3%، وزاد العالمية القابضة 0.1%.

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