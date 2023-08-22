تسبب فيها «درون».. طيران الإمارات: إيقاف طائرة «نيس» بسبب أضرار بالجناح الأيمن

المصدر: دبي - البيان

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أكدت «طيران الإمارات»، أن إحدى طائراتها توقفت في مطار «نيس» بفرنسا يوم 18 أغسطس، بعد تعرضها لأضرار في جناحها الأيمن.

وأكدت تقارير إعلامية، أن الأضرار التي حدثت في جناح الطائرة كانت بسبب طائرة بدون طيار (درون).

وأكد متحدث باسم طيران الإمارات أن السلامة هي أولويتنا القصوى ولن يتم المساس أو التهاون بها، مشيراً إلى أن الرحلة «ئي كيه 77» من دبي إلى نيس يوم 18 أغسطس الجاري، هبطت بشكل طبيعي ونزل الركاب والطاقم من الطائرة بسلام.

وأضاف، اكتشف المهندسون عند هبوط الطائرة، بعض الأضرار في شريحة على الجناح الأيمن، وسوف تبقى الطائرة على الأرض للخضوع لتقييمٍ أشمل.

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