ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

المصدر: دبي - محمود حسن

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شهدت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الثلاثاء 22 أغسطس، ارتفاعاً في الأسعار تراوحت بين 0.75 و1.25 درهم، وسط ارتفاع الأسعار العالمية.

ووفقاً لأسعار اليوم الثلاثاء التي تم تداولها، فقد سجل سعر الذهب عيار «غرام 24» 230.25 درهماً، بينما سجل سعر الذهب عيار «غرام 22» مستوى 213.00 درهماً، أما سعر الذهب عيار «غرام 21» فقد استقر عند 206.25 دراهم، وسجل الذهب عيار «غرام 18» نحو 176.75 درهماً.

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار للأوقية (الأونصة) مدعومة بانخفاض طفيف للدولار وعوائد السندات مع ترقب المستثمرين ندوة جاكسون هول للبنوك المركزية في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1902.50 دولار للأوقية خلال التداولات. كما ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.5 بالمئة إلى 1932.30 دولاراً للأوقية.

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2007.

ويتحول التركيز الآن إلى كلمة كل من كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي وجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لاستشراف التوقعات بشأن أسعار الفائدة.

ورفع أسعار الفائدة يزيد من عوائد السندات، ويقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.24 دولاراً للأوقية. وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 920 دولاراً. وزاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1264.14 دولاراً.

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