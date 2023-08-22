2.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 578 مبايعة بقيمة 2.1 مليار درهم، منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 397.75 مليون درهم، و535 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.7 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 93 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تلتها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وقد تصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم، وثالثة في نخلة ديرة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 105 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 93 مبايعة بقيمة 159 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 170 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 702.33 مليون درهم، منها 29 رهن أراضٍ بقيمة 156.17 مليون درهم، و103 رهونات فلل وشقق بقيمة 546.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 387 مليون درهم، وأخرى في منطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 78 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 19 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 5.5 ملايين درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 3.51 ملايين درهم.

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