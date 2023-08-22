بلومبرغ: طفرة عقارات دبي تجذب أعداداً متنامية من المستثمرين الصينيين

المصدر: البيان

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يشهد سوق العقارات في دبي تدفق المزيد من المستثمرين الصينيين للاستفادة من طفرة النمو المتسارع في القطاع.

وذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن المستثمرين الصينيين يقبلون على سوق العقارات في دبي، وينضمون إلى المستثمرين الروس وغيرهم من المستثمرين الدوليين الذين يستفيدون من النمو الهائل في هذا القطاع.

وبحسب تقرير صادر عن «سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية» فإن المستثمرين من الدولة الآسيوية تضاعفوا في شركة إعمار العقارية - أكبر مطور في المدينة - إلى 8% من المجموع خلال النصف الأول من عام 2023 من 4% حتى عام 2022، في حين أن هذه المستويات لا تزال أقل من ذروة 13% إلى 14%، لكن بإمكان الطلب الصيني أن يصبح عاملاً رئيسيا في المساعدة على دعم الطلب في سوق العقارات في الإمارة.

يشار إلى أن الروس كانوا أكبر المستثمرين في استثمارات إعمار خلال الربع الأول ولا يزال الطلب قوياً، وفقاً لـ «سي آي كابيتال» التي ترجح أن تصل مبيعات إعمار إلى 33 إلى 34 مليار درهم (9.3 مليارات دولار) هذا العام، بزيادة قدرها 10% عن عام 2022.

وقالت سارة بطرس مؤلفة تقرير سي آي كابيتال: «إن الاستثمار متنوع الجنسيات في إعمار مهم؛ لأن الشركة تعمل كبديل لسوق العقارات الأوسع في دبي»، مضيفة أن «إعمار لديها أكبر حصة سوقية، إلى جانب حوالي 30% من جميع مبيعات المنازل قبل البناء».

دبي تحلق

وازدهر سوق العقارات في دبي، مخالفاً اتجاه التراجع والهبوط الذي تشهده الكثير من الأسواق في العالم؛ حيث انخفضت قيم المنازل وسط ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات النمو الضبابية. لكن الانتعاش، عاد مجدداً بعد الوباء، وتدفق القادمين الجدد - من المليونيرات الذين انتقلوا من آسيا وروسيا.

يذكر أنّ المستثمرين الصينيين تصدروا قائمة المشترين في استثمارات إعمار في عامي 2018 و2020، لكنهم تراجعوا إلى المركز الخامس في القائمة في عام 2022 حيث قُيّد السفر؛ نتيجة لسياسات الصين الصارمة تجاه جائحة «كوفيد 19»، لكن وفقاً لـ «سي آي كابيتال»، يسعى الكثيرون في الصين إلى استثمار أموالهم في الخارج مع الانفتاح الذي شهدته البلاد.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال الوسيط العقاري Allsopp & Allsopp الذي يتخذ من دبي مقراً له إن المبيعات للصينيين ارتفعت بنسبة 130% في النصف الأول من العام، حيث تشكل المشتريات النقدية 78% من المعاملات.

في أبريل، قدر مورغان ستانلي أن عودة نشاط الشراء الصيني إلى مستويات ما قبل الوباء يمكن أن تضيف مليار درهم إلى مبيعات إعمار هذا العام مقارنة بعام 2022، دون حساب الطلب الإضافي.

وفي الوقت نفسه، تتوقع دبي أيضاً انتعاش حركة الرحلات الجوية من الصين في الربع الأخير، مما يزيد من الحاجة إلى تعزيز القدرة في مطارها الدولي، الأكثر ازدحاماً في العالم.

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