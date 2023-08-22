شراكة بين «ماستركارد» و«كاشيو» لتوسيع التبادل التجاري «B2B»

المصدر: دبي – البيان

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دخلت «ماستركارد»، العالمية، في شراكة استراتيجية مع كاشيو «Qashio»، شركة التكنولوجيا المالية العاملة بإدارة نفقات الشركات ومقرها الإمارات، ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز قدرة الشركات في جميع أنحاء المنطقة على إصدار بطاقات ائتمان مؤسسية، مع تمكينها من إصدار بطاقات افتراضية، في خطوة كبيرة نحو تحويل مستقبل إدارة النفقات المؤسسية إلى منظومة غير نقدية، شفافة، ومرنة.

وتماشياً مع رؤية حكومة الإمارات، والتي تهدف إلى تأسيس وتنمية اقتصاد رقمي قوي، ستعمل «كاشيو» و«ماستركارد» على توسيع نطاق التبادل التجاري بين الشركات «B2B»، وذلك بتقديم حلول فاعلة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من رقمنة عملياتها باتباع منهجية «الرقمنة أولاً».

وترسخ هذه الشراكة من مكانة «ماستركارد» ودورها المستمر في استكشاف الإمكانات الكامنة في الفضاء التجاري بين الشركات، في الوقت الذي توسّع به كاشيو من انتشارها وتعزيز شبكة عملائها من الشركات. ويمكن للشركات بمختلف أحجامها الاعتماد على إدارة نفقات مريحة، آلية، وغير نقدية تبسط الرقمنة وتمكن من التحديث السلس لإدارة نفقاتها.

وقال أرمين مرادي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كاشيو: «يأتي هذا التعاون المهم مع «ماستركارد» كونه فرصة كبيرة لمنظومة التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وقالت جينا بيترسون سكايرم، نائب الرئيس، رئيس تطوير الأعمال في دولة الإمارات لدى «ماستركارد»: «تسير دولة الإمارات بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد رقمي غير نقدي.

وتؤدي «ماستركارد» دوراً محورياً في دعم شركات التكنولوجيا المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير باقة من الحلول التكنولوجية المبتكرة للشركات وقطاع الأعمال، وتسهم في تحقيق رؤية الدولة في أن تكون مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي».

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