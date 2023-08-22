«دبي التجاري» يدمج الذكاء الاصطناعي في عملياته المصرفية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك دبي التجاري عن توقيعه مذكرة تفاهم مع «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، وذلك لتسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات، التي يقوم بها البنك، وتركز الشراكة على الارتقاء بتجارب العملاء، وتعزيز تفاعلهم، من خلال تطبيق حلول خدمة العملاء الشخصية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

ويسعى البنك من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من «بي دبليو سي الشرق الأوسط» في خدماته إلى تقديم خدمات شخصية مخصصة لعملائه، تتناسب مع تفضيلاتهم واحتياجاتهم الفردية، مما سيكون له أثر إيجابي في تعزيز تجربة العملاء. إضافة إلى ذلك تهدف هذه الاتفاقية إلى اكتشاف فرص تحسين العمليات الداخلية في بنك دبي التجاري باستخدام الذكاء الصناعي، واستخدام الرؤى المستندة إلى البيانات، لتبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة.

وأعرب علي عمران، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي التجاري، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، قائلاً: «يعتبر توقيع هذه الاتفاقية مع «بي دبليو سي الشرق الأوسط» خطوة محورية لبنك دبي التجاري لتعزيز عملياته، من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث إننا ملتزمون بتقديم تجارب عملاء استثنائية، ودفع التميز التشغيلي، كما يؤكد هذا التحالف الاستراتيجي التزام بنك دبي التجاري بالابتكار، ويعزز مكانتنا كوننا بنكاً رائداً في المنطقة».

وعلق علي حسيني، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية، الشريك، في «بي دبليو سي الشرق الأوسط» قائلاً: «يسعدنا أن نتعاون مع بنك دبي التجاري، لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع المالي، وتسلط هذه الشراكة الضوء على تفانينا في تشكيل التغيير، ومساعدة عملائنا في رحلة التحول الخاصة بهم نحو مستقبل يحركه الذكاء الاصطناعي»، ومن المتوقع أن تحقق هذه الشراكة نتائج ملموسة، حيث يسعى البنك إلى تحسين رضا عملائه، وزيادة كفاءة عملياته، وذلك من خلال اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة المقدمة من «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، والتي تهدف إلى تقديم تجربة مصرفية شخصية، وسلسة للعملاء.

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