«الإمارات دبي الوطني» ومصرف عجمان يقودان سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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واصل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، أمس، في أولى جلسات الأسبوع، مرتفعاً 0.08 % إلى 4053.64 نقطة، وتصدر سهما «الاتحاد العقارية» و«تبريد» ارتفاعات 15 سهماً بالسوق، وارتفعا 6.96 % و2.7 % على التوالي. واستحوذ سهما «الإمارات دبي الوطني» و«مصرف عجمان» على 37 % من سيولة سوق دبي المالي الإجمالية البالغة 401.8 مليون درهم، حيث سجل «الإمارات دبي الوطني» سيولة 102.4 مليون درهم وارتفع السهم 1.2 % إلى 17.1 درهماً.

كما ارتفع سهم الإمارات ريم لاستثمار 3.6 %، وأملاك للتمويل 1.9 %، وبنك المشرق 1.75 %، وزاد العربية للطيران 0.7 %، ودبي للاستثمار 0.4 %، وسالك 0.3 %، والخليج للملاحة 0.14 %، وإمباور 0.53 %.

بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين من أسهم دبي، نحو 232.68 مليون درهم لتشكل 57.9 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 180.85 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 51.83 مليون درهم كمحصلة شراء.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» عند مستوى 9776.34 نقطة، متراجعاً 0.25 %. وارتفع في سوق أبوظبي سهم «الإمارات للتأمين» الذي قفز بالحد الأقصى إلى 6.93 دراهم، وإي أس جي 12.6 %، والواحة كابيتال 7 %، والوثبة الوطنية للتأمين 5.1 %، وبرجيل القابضة 3.9 %. وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 217.3 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» بسيولة 160.7 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 119 مليون درهم.

اجتذبت الأسهم أمس، سيولة جاوزت 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.04 مليار درهم في أبوظبي و401.8 مليون درهم في سوق دبي.

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