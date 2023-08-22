«سكون» تفتتح فرعاً جديداً في دبي لإدارة مدخرات الموظفين

المصدر: دبي - البيان

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حصلت «سكون للتأمين» على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية، المُنظم المُستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، لتأسيس شركة جديدة تابعة لها باسم «عُمان للتأمين لحلول مدخرات الموظفين في مكان العمل» في مركز دبي المالي العالمي بهدف إدارة خطط مدخرات الموظفين.

وسيقدم مركز دبي المالي العالمي، الدعم اللازم للشركة الفرعية «عُمان للتأمين لحلول مدخرات الموظفين في مكان العمل» لتقديم خدماتها للشركات في دولة الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي لإدارة خطط مدخرات مكافآت نهاية الخدمة على نحو فعّال ومنظم.

وقد أبرمت «عُمان للتأمين لحلول مدخرات الموظفين في مكان العمل» اتفاقية شراكة مع «Intertrust group» التابعة لشركة «سي إس سي» لتتولى إدارة هذه الخطة والإشراف على تطبيقها إلى جانب شركة «جينيرالي غلوبال بينشن» التي ستوفر بديلاً رأسمالياً مضموناً لعملائها.

ومن المقرر أن تمارس الشركة الجديدة أعمالها من مقرها الجديد الكائن في مركز دبي المالي العالمي حيث إنها تابعة ومملوكة لـ «سكون» بنسبة 100%. وفي هذا الإطار، صمّمت «عُمان للتأمين لحلول مدخرات الموظفين في مكان العمل» خطة باسم «Go Saver» لتكون متاحة للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي والمناطق الحرة وغيرها من الشركات المحلية. وستتمتع خطة «Go Saver» بحماية كاملة من صندوق ائتمان سيتولى ضمان مصالح الموظفين.

ومن المقرر أن تقدم «عُمان للتأمين لحلول مدخرات الموظفين في مكان العمل» عدة حلول استثمارية من خلال منصة رقمية متكاملة، من بينها بديل رأسمالي مضمون إضافة إلى محافظ استثمارية تتضمن عروضاً متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

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