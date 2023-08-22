«HSBC» يعين رئيساً إقليمياً لخدمات الأسواق والأوراق المالية

المصدر: دبي - البيان

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قام بنك «HSBC» بتعيين أنطوان موريل رئيساً لخدمات الأسواق والأوراق المالية لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل، بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

ومن خلال منصبه الجديد سينتقل أنطوان إلى لندن كونه عضواً في فريق القيادة العليا لأعمال «HSBC» لخدمات الأسواق والأوراق المالية (MSS) على المستوى العالمي، وسيكون مسؤولاً عن تنفيذ استراتيجية العمل، وكذلك الإشراف على أعمال خدمات الأسواق، والأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وانضم أنطوان للعمل لدى «HSBC» منذ 25 عاماً، شغل خلالها عدداً من الأدوار القيادية في قطاع أعمال خدمات الأسواق والأوراق المالية، ومنذ أبريل 2015 قاد أنطوان بنجاح تطوير منصة خدمات الأسواق والأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى البنك، مما عزز من مكانة «HSBC» مؤسسة مالية رائدة في هذا المجال في السوق.

وقال أنطوان: «تقوم أسواق «HSBC» الديناميكية وخدمات الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بربط العملاء في آسيا وأوروبا والأمريكتين بمنطقة الشرق الأوسط.

وإنني أتطلع إلى بدء ممارسة دوري الجديد، واتباع خطى من سبقوني من رؤساء خدمات الأسواق والأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في فتح عالم من الفرص لعملائنا في منطقة تتميز بمعدلات نمو هائلة، حيث إن ريادتنا كوننا محركاً أساسياً في السوق في جميع أنحاء المنطقة تلعب دوراً مهماً في إبراز خبرتنا في إيجاد الحلول المخصصة والتمويل، ورقمنة التدفقات المالية الأجنبية، والتحول إلى الحياد الكربوني».

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