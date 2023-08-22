«بيلتمور ريزيدنس الصفوح» يضيف 480 شقة فندقية فاخرة إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت جي جا العقارية؛ شركة التطوير العقاري، عن إطلاق أحدث مشاريعها السكنية تحت اسم «بيلتمور ريزيدنس» الصفوح في دبي، بالشراكة مع علامة بيلتمور الشهيرة للعقارات الفاخرة، التي تدخل منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى.

ومن المقرر افتتاح مشروع بيلتمور ريزيدنس الصفوح في عام 2025، والذي يتألف من 480 شقة فندقية فاخرة مؤلفة من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، وموزعة على ناطحة سحاب عمودية بتصميم مستدير وأنيق مكون من 44 طابقاً. ويتألق المشروع بأجمل التصاميم والتفاصيل الأنيقة لتوفير تجربة إقامة فاخرة تتخطى جميع المعايير.

وتتولى شركة جاري جرين ديزاين الشهيرة عالمياً أعمال التصميم الداخلية وركزت على أدق التفاصيل لضمان أرقى صور المعيشة العصرية، كما يحتضن بيلتمور ريزيدنس الصفوح مجموعة أتموسفير الحصرية، التي تتضمن عدداً من شقق البنتهاوس المميزة في أعلى ستة طوابق من ناطحة السحاب في المشروع.

ويمتاز بيلتمور ريزيدنس الصفوح بموقع فريد في شارع الشيخ زايد بالقرب من حي الصفوح النابض بالحياة، ليوفر إطلالات خلابة على الخليج العربي وبرج خليفة ونخلة جميرا.

وقال علي غالب جابر، الرئيس التنفيذي لشركة جي جا العقارية: «يجسّد مشروع بيلتمور ريزيدنس الصفوح التزامنا الراسخ بتوفير تجارب معيشة استثنائية وفق أعلى معايير التميز وجودة الحياة. ونثق بقدرة المشروع على تجاوز جميع التوقعات والمساهمة في تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة رائدة للعقارات السكنية الفاخرة».

وقدمت شركة جي جا العقارية 16 مشروعاً عقارياً مميزاً في عجمان والمناطق الشمالية. وتتمثل أولوية الشركة في توفير مساحات السكن التي تضمن أعلى مستويات المعيشة للعملاء، ما يجعلها إحدى أبرز شركات التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات. ويتم تصميم وبناء المشاريع الخاصة بالشركة وفق المعايير الرائدة في القطاع العقاري.

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