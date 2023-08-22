«أراضي دبي» تحلّ 464 شكوى عقارية في يوليو

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قامت إدارة الرقابة العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي بمعالجة وحل 464 شكوى عقارية في يوليو الماضي، كما أصدرت 534 إنذاراً لعدم الالتزام بشروط الإعلانات العقارية.

ووجهت الإدارة مخالفتين بقيمة 100 ألف درهم لعدم الالتزام بالقوانين، كما ألزمت 19 منشأة عقارية بالامتثال بالنظم والقوانين.

وتلقت إدارة الرقابة العقارية الشهر الماضي 452 بلاغاً عن المكالمات غير المرغوب بها وتم اتخاذ الإجراءات بشأنها، كما إجرت 18 زيارة ميدانية للتأكد من الالتزام بشروط ممارسة المهنة العقارية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز