تصاعد زخم النمو الاقتصادي يحلق بأسواق المال والسياحة والعقار في دبي

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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أكدت «فرانكلين تمبلتون» العالمية للاستثمار، أن الإدراجات الجديدة منذ بداية العام، عززت أداء سوق دبي المالي، ومثلت انعكاساً مباشراً للجهود الحكومية الناجحة لإدراج الكيانات العامة الأساسية. وأفادت الشركة، التي تتخذ من نيويورك مقراً، وتعمل في الشرق الأوسط، منذ عقدين عبر مكتبها في دبي، بأن سوق العقارات في الإمارة كشف عن أداء قوي منذ بداية العام، حيث وصل إلى ذروة غير مسبوقة في الطلب، ولا يزال الطلب المستمر مدعوماً بنمو سكاني يصل إلى 4 %، ومدفوعاً بالمبادرات الحكومية وجاذبية دبي المستمرة وجهة لكل من الإقامة والمساعي التجارية. وأشارت «فرانكلين تمبلتون»، التي تدير أصولاً بقيمة 1.4 تريليون دولار، إلى أن زخم دبي استمر على الرغم من إدخال ضريبة الشركات في يونيو 2023، لافتة إلى قدرة اقتصاد دبي على التحليق بأسواق المال والسياحة والعقار إلى آفاق نمو جديدة.

فرانكلين تمبلتون لـ«البيان»: تصاعد زخم النمو الاقتصادي يحلق بأسواق المال والسياحة والعقار بدبي

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