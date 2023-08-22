تدشين «سمانا جولف فيوز» في «دبي الرياضية» بـ 300 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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دشّنت «سمانا للتطوير العقاري»، مشروعها السكني «سمانا جولف فيوز» في «مدينة دبي الرياضية» بكلفة 300 مليون درهم «82 مليون دولار»، وهي منطقة سكنية للتملّك الحُر تتمتع بشعبية مرتفعة.

ويُعدّ المشروع الجديد أول مشروع في هذه المنطقة السكنية مُزوّداً بمسابح مبنية داخل الشقق ويطل على «مضمار ذي إلس كلوب للجولف» بأشجاره وأعشابه الوفيرة، والذي يُعد واحداً من أرقى وجهات مُمارسة لُعبة الجولف في الشرق الأوسط. ويضم مشروع «سمانا جولف فيوز» 243 شقة تمثل مزيجاً متنوعاً، إذ تشمل 128 ستوديو، 52 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة+ صالة، 60 شقة مكونة من غرفتين+ صالة، 3 شُقق مكونة من 3 غُرف+ صالة.



وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»، تعليقاً على المشروع الجديد: «عندما شيّدنا المشروع الجديد الذي يُعد بمثابة أحدث إضافة إلى محفظة مشاريعنا المتنامية، ركّزنا على مفهوم الصحة، الاستدامة، والحياة المُستقبلية. إن هذا المشروع مُوجّه بالأساس إلى هؤلاء الذين يسعون إلى عيش نمط حياة رياضي، مع الاستفادة من سهولة الوصول إلى منطقة وسط المدينة، مع التمتع في الوقت نفسه بسكينة وهدوء البُعد عن الصّخب. إن هذا المشروع يجعل منطقة «مدينة دبي الرياضية» متفردة ومتميزة، ومُصنّفة ضمن أعلى 10 مناطق للمعيشة في دبي من حيث الشعبية».

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