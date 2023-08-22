8.7 مليارات درهم عائدات الغرف الفندقية في دبي بنمو 11.5 %

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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ارتفعت عائدات الغرف الفندقية في دبي خلال النصف الأول إلى 8.7 مليارات درهم، بنمو 11.5% مقارنة مع الفترة نفسها من 2022 التي سجل فيها حجم العائدات 7.8 مليارات درهم، وبزيادة 58% عن حجم العائدات خلال الفترة نفسها من 2019 الذي سجل 5.5 مليارات درهم.

وكشفت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، عن أن عدد الليالي للغرف الفندقية المحجوزة من يناير حتى نهاية يوليو 2023 بلغ نحو 20.73 مليون ليلة، بنمو 12% مقابل نفس الفترة من عام 2022 وبزيادة 32% مقارنةً بـفترة ما قبل الجائحة في النصف الأول من 2019.



وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغ متوسط سعر الغرفة 534 درهماً، متجاوزاً بذلك متوسط سعر الغرفة في النصف الأول من عام 2019، والتي بلغت 444 درهماً بزيادة 20%، كما ارتفعت العائدات من الغرف المتوفرة 24 % مقارنةً بالأشهر الستة الأولى من فترة ما قبل الجائحة لعام 2019، وسجلت 415 درهماً في النصف الأول من 2023 مقابل 336 درهماً للفترة ذاتها من 2019.

وكشفت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة عن تحقيق إنجازات نوعية على العديد من المسارات المتعلقة بدخول أعداد كبيرة من الغرف الفندقية وزيادة مطردة لأعداد السياح من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتمكنها من اختراق أسواق جديدة بدعم من توسعات شركات الطيران المحلية ووصولها إلى محطات جديدة.

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